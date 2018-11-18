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رياضة

فرح أبو زيد تفوز ببطولة الجمهورية للكاتا الفردي والجماعي

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 12:50 ص
صدى البلد
محمد الطحاوي
تمكنت فرح طارق محمود أبوزيد لاعبة النادي الأهلي تحت سن 14 سنة من الفوز ببطولة الجمهورية للكارتيه، في البطولة التي أقيمت اليوم بالصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي.

وحصلت فرح أبو زيد، علي بطولة الجمهورية للكاتا الفردي وبطولة الجمهورية والميدالية الذهبية للكاتا الجماعي، بقيادة الكابتن تامر جمال الديب والدكتور أحمد مراد، والدكتور محمد حسن.

جدير بالذكر أن "فرح" حصلت على المركز الأول في بطولة القاهرة للكاراتيه كاتا جماعي، كما حصلت على المركز الثالث القاهرة كاتا فردي، وغيرها من البطولات علي مستوي القاهرة والجمهورية.
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