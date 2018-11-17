توفيق عكاشة: ثلاث قوى عسكرية تسيطر على العالم الأعوام المقبلة

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن العالم يشهد تغييرات كبيرة خلال الأعوام القليلة القادمة، بناء على إعادة ترسيم تحدث للخريطة العالمية؛ وسوف يشهد ثلاث قوى عسكرية تسيطر عليه بالأعوام المقبلة وهي القوة الأمريكية البريطانية، وقوة عسكرية أوروبية بقيادة فرنسا وألمانيا، بالإضافة إلى التحالف الروسي الصيني.



أشار عكاشة خلال حلقة اليوم من برنامج «مصر اليوم»؛ المذاع على فضائية «الحياة»؛ أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا بالفعل إلى إنشاء الجيش الأوروبي، مشيرًا إلى أن دعوة ماكرون تبعها تأييد تام من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.



وقال عكاشة ، إن إنشاء الجيش الأوروبي الموحد ينتج عنه تفكك حلف الناتو تمامًا، حيث لن يتبقى بها سوى أمريكا وبريطانيا.