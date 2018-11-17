ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

الثقافة الرياضية تحتفي باليوم العالمي للتسامح تحت رعاية وزير الشباب.. صور

السبت 17/نوفمبر/2018 - 10:06 م
صدى البلد
ريهام بكير
احتفل الاتحاد المصري للثقافة الرياضية باليوم العالمي للتسامح وذلك بتنظيم ندوة بعنوان نعم للانتهاء لا للتعصب تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وحضور رؤساء الاتحادات النوعية الدكتور حسني غندر والكتاب الصحفيين شوقي حامد ويسري عبد اللطيف وأنور عبد ربه والإذاعي سمير حسين.

كما حضر رفعت رجب الشهير بـ"ريعو" نجم الأهلي والإسماعيلي السابق، ومدير قطاع الناشئين بالمقاولون العرب والدكتور مصطفى عبده نجم الأهلي السابق، وهاني أمين مدير نادي النصر ومدربه السابق وحسين عبد اللطيف نجم الزمالك السابق، وثنائي الاسكواش أحمد حسني وكريم الحمامي.

وتم تكريم الدكتور سيد عيسى وسيدة الأعمال عبير عصام الدين عن دورها المجتمعي في رعاية الأنشطة الرياضية وشارك في التكريم الدكتور طه الطوخي والإذاعي عمر عبد الخالق والدكتور أحمد إسماعيل سكرتير عام اتحاد الشركات والكاتب الصحفي أيمن بدرة نائب رئيس اتحاد الثقافة الرياضية وأدار الندوة الإعلامي أشرف محمود رئيس اتحاد الثقافة الرياضية

يذكر أن احتفالية اليوم العالمي للتسامح تقام سنويا في السادس عشر من نوفمبر.

وشهد الاحتفال حضور ، رئيس الاتحاد الرياضي للشركات والدكتور محمد صبحي حسانين النائب الأول لرئيس الاتحاد الرياضي للجامعات وحمدي الخفيف رئيس الاتحاد الرياضي للعاملين بالحكومة والدكتور أسامة غنيم الرئيس التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات والدكتور سيد عيسى عضو مجلس إدارة اتحاد الرياضة للجميع ورامي عبد الحميد امين صندوق اللجنة البارالمبية ومحي بدير مدير عام الاتحادات النوعية وأحمد جمعة معاون وزير الشباب والرياضة للتنمية الرياضية إلى جانب رئيس شرف اتحاد الثقافة الرياضية الإعلامي الكبير فهمي عمر واللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات الأفريقية ومعتز عاشور رئيس اتحاد تنس الطاولة.

وشهدت الندوة مداخلات حول التسامح باعتباره قيمة أساسية يجب أن تسود في تعاملات البشر وان الرياضة هي قاطرة التسامح المجتمعي لما لها من قيم نبيلة ومبادئ سامية تعلي من التسامح الذي يجب أن يسبق الفوز بالبطولات.

وفي ختام الندوة كرم اتحاد الثقافة الرياضية نخبة من القيادات الرياضية والإدارية والأكاديمية والإعلامية أصحاب التاريخ المشرف والعطاء الكبير وهم الدكتورة مرفت سالم مستشار رئيس جامعة حلوان للأنشطة الرياضية والكابتن مدحت البلتاجي نائب رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة اليد ورئيس المجلس القومي للرياضة الأسبق والكابتن يحيى السيد المعلق والإداري في كرة اليد واتحاد الشركات.
loading...

موضوعات متعلقة

تكريم أمهات الحضري وتريزيجيه والأحمر في احتفالية اتحاد الثقافة الرياضية بعيد الأم

الاتحاد المصري للثقافة الرياضية يقيم مؤتمرًا بعنوان "ثقافة التشجيع"

وزيرا الشباب والتعليم العالى يطرحان رؤى لتطوير المنظومة الرياضية

مؤتمر صحفي لمناقشة صناعة الكرة بين ثقافتي المشجع والخبير

غدا.. مؤتمر للثقافة الرياضية يناقش صناعة الكرة

ختام فعاليات الأنشطة الرياضية الطلابية بمعسكر جمصة.. صور

ترشيحاتنا

شاهد .. كلب يهاجم أسدا بشجاعة

توفيق عكاشة: أنا شايف اللى قاعد بيتفرج عليا وهو ماسك الشيشة

التضامن: إغلاق حضانة الإسكندرية لحين انتهاء تحقيقات النيابة.. فيديو

القائمة الكاملة للمرشحين لجائزة أفضل لاعب افريقي 2018..ومحمد صلاح الأبرز

آمنة نصير تقترح مشروع قانون بمكافأة نهاية الخدمة للزوجة عند طلاقها.. فيديو

أهلاوي أو زملكاوي .. لن تنجو من الاتهامات في منتخب مصر

أحمد موسى يفضح إعلام الإخوان باعترافات التنظيم الإرهابي في سيناء.. فيديو

شاهد ..أغرب صورة لتاجر مخدرات

فورين بوليسي: أردوغان نصب نفسه محاميا عن خاشقجي

توفيق عكاشة يسخر من قطر بهذه الطريقة

مشروع قانون لتعديل الضريبة العقارية وإعفاء 15% للوحدات السكنية

فيديوجراف: القصة الكاملة لتعذيب الأطفال في دار أيتام بالإسكندرية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البابا تواضروس.. 6 سنوات من المواقف الوطنية.. صاحب مقولة وطن بلا كنائس يحتفل غدا بتجليسه على كرسي الإسكندرية..صور

وزير الشباب والرياضة ينيب مساعده لحضور حفل تدشين البادل تنس .. صور

ميس حمدان بإطلالة شتوية ​جذابة​..صور

السيناوي طارق خلف.. عامان من التدريب للوصول لبطولة كمال الاجسام

وزير الري ومحافظ البحيرة يفتتحان محطة صرف طابية العبد الجديدة.. صور

فيديو

ماذا يعني تلقي أسرة جمال خاشقجي واجب العزاء .. فيديو
موسى: تركيا ضحت بـ جمال خاشقجي لحل مشكلاتها مع أمريكا.. فيديو
أحمد موسى يثبت تورط تركيا في مقتل جمال خاشقجي .. فيديو
مفاجأة .. تركيا على علم بعملية قتل خاشقجي قبل تنفيذها .. فيديو
أحمد موسى عن قتل صيدلي مصري بالسعودية: نريد القصاص من المجرم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء بشكله الحالي؟

هل تؤيد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء بشكله الحالي؟