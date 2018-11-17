الثقافة الرياضية تحتفي باليوم العالمي للتسامح تحت رعاية وزير الشباب.. صور

احتفل الاتحاد المصري للثقافة الرياضية باليوم العالمي للتسامح وذلك بتنظيم ندوة بعنوان نعم للانتهاء لا للتعصب تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وحضور رؤساء الاتحادات النوعية الدكتور حسني غندر والكتاب الصحفيين شوقي حامد ويسري عبد اللطيف وأنور عبد ربه والإذاعي سمير حسين.





كما حضر رفعت رجب الشهير بـ"ريعو" نجم الأهلي والإسماعيلي السابق، ومدير قطاع الناشئين بالمقاولون العرب والدكتور مصطفى عبده نجم الأهلي السابق، وهاني أمين مدير نادي النصر ومدربه السابق وحسين عبد اللطيف نجم الزمالك السابق، وثنائي الاسكواش أحمد حسني وكريم الحمامي.





وتم تكريم الدكتور سيد عيسى وسيدة الأعمال عبير عصام الدين عن دورها المجتمعي في رعاية الأنشطة الرياضية وشارك في التكريم الدكتور طه الطوخي والإذاعي عمر عبد الخالق والدكتور أحمد إسماعيل سكرتير عام اتحاد الشركات والكاتب الصحفي أيمن بدرة نائب رئيس اتحاد الثقافة الرياضية وأدار الندوة الإعلامي أشرف محمود رئيس اتحاد الثقافة الرياضية





يذكر أن احتفالية اليوم العالمي للتسامح تقام سنويا في السادس عشر من نوفمبر.





وشهد الاحتفال حضور ، رئيس الاتحاد الرياضي للشركات والدكتور محمد صبحي حسانين النائب الأول لرئيس الاتحاد الرياضي للجامعات وحمدي الخفيف رئيس الاتحاد الرياضي للعاملين بالحكومة والدكتور أسامة غنيم الرئيس التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات والدكتور سيد عيسى عضو مجلس إدارة اتحاد الرياضة للجميع ورامي عبد الحميد امين صندوق اللجنة البارالمبية ومحي بدير مدير عام الاتحادات النوعية وأحمد جمعة معاون وزير الشباب والرياضة للتنمية الرياضية إلى جانب رئيس شرف اتحاد الثقافة الرياضية الإعلامي الكبير فهمي عمر واللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات الأفريقية ومعتز عاشور رئيس اتحاد تنس الطاولة.





وشهدت الندوة مداخلات حول التسامح باعتباره قيمة أساسية يجب أن تسود في تعاملات البشر وان الرياضة هي قاطرة التسامح المجتمعي لما لها من قيم نبيلة ومبادئ سامية تعلي من التسامح الذي يجب أن يسبق الفوز بالبطولات.



