شقيقة الصيدلي ضحية السعودية: لم نعرف سبب قتله حتى الآن

قالت الدكتورة منة شقيقة الصيدلى أحمد طه المقتول في السعودية، إنها تلقت خبر وفاته من زملائه، بعد أن طلبوا منها التواصل مع والد أو والدة الراحل.





وطالبت في "تصريحات تلفزيونية"، وسائل الإعلام بعدم نشر فيديو الاعتداء على أخيها داخل الصيدلية وقتله، مُعلقة: "بنموت لما نشوفه".





وأردفت "أخويا قتل زى الفرخة ونطالب بالقصاص من القاتل، ولم نعرف سبب قتله حتى الآن"، مضيفة أن شقيقها تلقى 7 طعنات بدون أي مبرر.



