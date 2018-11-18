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اقتصاد

اليوم..وزير البترول يعرض مؤشرات نمو القطاع خلال الفترة الأخيرة

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 06:45 ص
وزير البترول
وزير البترول
مايكل عياد
ينظم المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، صباح اليوم الأحد، بمقر الوزارة، مؤتمرا صحفيا، لعرض أبرز مؤشرات تطورات القطاع البترولي خلال الـ7 شهور الأخيرة.
وقال " الملا" في تصريحات سابقة إن الوزارة منفتحة علي الاستثمار و الشراكة مع المستثمرين الأجانب في مجال البترول و الغاز والبتروكيماويات و نقل التكنولوجية المتطورة للقطاع بالتزامن مع الاجراءات الاصلاحية علي الصعيدين السياسي والاقتصادي والتي دعمتها الحكومة.
وأوضح " الملا" أنه سبق للحكومة اصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الطبيعي بالاضافة لقانون الاستثمار الجديد، مما يعد فرصة كبيرة لفتح آفاقا أمام المستثمرين الأجانب والشركات العالمية للعمل بمصر.
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