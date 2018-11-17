فشل مساعى محمد العدل لاحتواء أزمة أفيش القاهرة السينمائى

علم "صدى البلد" أن الدكتور محمد العدل فشل فى التوسط لحل الأزمة بين المنتج محمد حفظى والمخرج أحمد مناويشى لإحتواء أزمة أفيش مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ40.



كان مناويشى قد شن هجوما حادًا على إدارة المهرجان والتى قامت بتعديلات كبيرة على التصميم الذى قدمه لها، وبعد أن انفرد "صدى البلد" بالتفاصيل تواصل معه حفظى وتدخل محمد العدل لمحاولة إحتواء الأزمة وترضيته إلا أن مناويشى لا يزال غير راضى عن الضرر الذى أصابه، ويفكر فى اللجوء للقضاء طبقا لأحد المقربين منه.



وقال فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن التصميم الذى ظهر بالمؤتمر الصحفى لا يخصه ولا يجب أن يلصق باسمه بأى شكل من الأشكال وتحت أى مبرر، مؤكدًا أنه قدم لإدارة المهرجان أكثر من خيار لعرضه على اللجنة العليا ولكنه فوجئ بأفيش مغاير تماما عن ما تم تنفيذه.



ومن المقرر أن تُفتتح الدورة المقبلة في الفترة بين 20 و29 نوفمبر المقبل، وقد تم اختيار الفيلم الأمريكي "كتاب أخضر Green Book" للمخرج بيتر فاريلي للإفتتاح، وهو من بطولة النجمين فيجو مورتينسين وماهرشالا علي، والذي يعد واحدًا من أهم أفلام العام المرشحة للتنافس على جوائز الأوسكار مطلع العام المقبل.