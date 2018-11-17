ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

فشل مساعى محمد العدل لاحتواء أزمة أفيش القاهرة السينمائى

السبت 17/نوفمبر/2018 - 10:22 م
صدى البلد
محمد نبيـل
علم "صدى البلد" أن الدكتور محمد العدل فشل فى التوسط لحل الأزمة بين المنتج محمد حفظى والمخرج أحمد مناويشى لإحتواء أزمة أفيش مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ40.

كان مناويشى قد شن هجوما حادًا على إدارة المهرجان والتى قامت بتعديلات كبيرة على التصميم الذى قدمه لها، وبعد أن انفرد "صدى البلد" بالتفاصيل تواصل معه حفظى وتدخل محمد العدل لمحاولة إحتواء الأزمة وترضيته إلا أن مناويشى لا يزال غير راضى عن الضرر الذى أصابه، ويفكر فى اللجوء للقضاء طبقا لأحد المقربين منه.

وقال فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن التصميم الذى ظهر بالمؤتمر الصحفى لا يخصه ولا يجب أن يلصق باسمه بأى شكل من الأشكال وتحت أى مبرر، مؤكدًا أنه قدم لإدارة المهرجان أكثر من خيار لعرضه على اللجنة العليا ولكنه فوجئ بأفيش مغاير تماما عن ما تم تنفيذه.

ومن المقرر أن تُفتتح الدورة المقبلة في الفترة بين 20 و29 نوفمبر المقبل، وقد تم اختيار الفيلم الأمريكي "كتاب أخضر Green Book" للمخرج بيتر فاريلي للإفتتاح، وهو من بطولة النجمين فيجو مورتينسين وماهرشالا علي، والذي يعد واحدًا من أهم أفلام العام المرشحة للتنافس على جوائز الأوسكار مطلع العام المقبل.
loading...

ترشيحاتنا

موسى: تركيا ضحت بـ جمال خاشقجي لحل مشكلاتها مع أمريكا.. فيديو

مشروع قانون لتعديل الضريبة العقارية وإعفاء 15% للوحدات السكنية

مفاجأة.. أولياء الأمور يبرئون مسئولي حضانة الإسكندرية من سوء معاملة الأطفال

صدارة مجموعة التصفيات الإفريقية صراع مستمر بين مصر وتونس

الأهلي يكلف عبد الحفيظ بمتابعة قطاع كرة القدم

توفيق عكاشة يسخر من قطر بهذه الطريقة

محمود الخطيب يغادر إلى ألمانيا فجرًا لإزالة ورم بالحبل الشوكي

مفاجأة .. أزارو يهدد بمقاضاة الأهلي أمام الفيفا

شاهد .. كلب يهاجم أسدا بشجاعة

بعد القمر المضيء.. الصين تبني شمسا تفوق حرارتها 6 أضعاف الشمس الطبيعية

فوز خال محمد صلاح بانتخابات مركز الشباب بمسقط رأسه نجريج

مفاجأة وراء حرمان محمد صلاح وأقاربه من التصويت فى انتخابات مركز الشباب..صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البابا تواضروس.. 6 سنوات من المواقف الوطنية.. صاحب مقولة وطن بلا كنائس يحتفل غدا بتجليسه على كرسي الإسكندرية..صور

وزير الشباب والرياضة ينيب مساعده لحضور حفل تدشين البادل تنس .. صور

ميس حمدان بإطلالة شتوية ​جذابة​..صور

السيناوي طارق خلف.. عامان من التدريب للوصول لبطولة كمال الاجسام

وزير الري ومحافظ البحيرة يفتتحان محطة صرف طابية العبد الجديدة.. صور

فيديو

ماذا يعني تلقي أسرة جمال خاشقجي واجب العزاء .. فيديو
موسى: تركيا ضحت بـ جمال خاشقجي لحل مشكلاتها مع أمريكا.. فيديو
أحمد موسى يثبت تورط تركيا في مقتل جمال خاشقجي .. فيديو
مفاجأة .. تركيا على علم بعملية قتل خاشقجي قبل تنفيذها .. فيديو
أحمد موسى عن قتل صيدلي مصري بالسعودية: نريد القصاص من المجرم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء بشكله الحالي؟

هل تؤيد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء بشكله الحالي؟