إحدى متضررات سيول أسيوط: المياه دمرت جهاز بناتي ..فيديو

قالت سميه علي، إحدى المتضررات من السيول التي اجتاحت عزبة سعيد التابعة لقرية المعابدة بمركز أبنوب في أسيوط :" عندما بدأت الأمطار في التساقط قمنا بالدخول الى المنزل انا وزوجي وأبناؤنا وفوجئنا بتزايد الأمطار وبعدها اقتحمت المياه منزلنا مما أدى الى هربنا الى الشارع خوفا من انهيار المنزل علينا او الموت غرقا".



وأضافت : "لم ناخذ شيئا من المنزل وقمنا بعمل خيمة في الشارع للاحتماء بها من الامطار وقمت بارسال بناتي الى خالهن للاقامة عنده لان بناتي كبار لا استطيع ان يقيمن معي في الشارع وجهاز بناتي راح في مياه السيول".



كانت عزبة سعيد بقرية المعابدة التابعة لمركز أبنوب بمحافظة اسيوط ضربتها السيول مساء يوم الاربعاء الماضي مما ادى انهيار عدد من المنازل وتصدع منازل اخرى وهروب الاهالي الى الشوارع بعد ان غرقت محتويات منازلهم .