الكشف على 1580 مواطنا في قافلة مستقبل وطن بكفر الشيخ.. صور

أجرت القافلة الطبية التي نظمها حزب مستقبل وطن بكفر الشيخ بقرية سنديون بمركز فوه، الكشف الطبي على 1580 مواطنًا، خلال عيادات القافلة الشاملة التي تضمنت تخصصات عديدة، منها: الباطنة والمسالك البولية، والأطفال والرمد والأسنان.



وقال عصام الخطيب، أمين الحزب بمركز فوة، إن القافلة لاقت دعمًا كاملًا من قِبل الأجهزة التنفيذية بمركز فوة وحظيت بمتابعة من الدكتور خالد مفتاح مدير الإدارة الصحية، مشيرًا إلى أنها شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين بسبب مستوى الخدمة الطبية المقدمة.



من جانبه، أكد مدير الإدارة الصحية أن أكثر الأمراض شيوعًا التي تم اكتشافها هي أمراض الجهاز التنفسي خاصة النزلات الشعبية بسبب التغييرات الجوية، بالإضافة الى أمراض الأطفال الباطنة مقدما الشكر لحزب مستقبل وطن بكفر الشيخ برئاسة النائب سيد أحمد عيسى أمين عام الحزب لتقديم الخدمات المتواصلة للمواطنين.

