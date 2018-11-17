ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

الكشف على 1580 مواطنا في قافلة مستقبل وطن بكفر الشيخ.. صور

السبت 17/نوفمبر/2018 - 10:21 م
الكشف على 1580 مواطنا
الكشف على 1580 مواطنا في قافلة مستقبل وطن بكفر الشيخ.. صور
محمود زيدان
أجرت القافلة الطبية التي نظمها حزب مستقبل وطن بكفر الشيخ بقرية سنديون بمركز فوه، الكشف الطبي على 1580 مواطنًا، خلال عيادات القافلة الشاملة التي تضمنت تخصصات عديدة، منها: الباطنة والمسالك البولية، والأطفال والرمد والأسنان.

وقال عصام الخطيب، أمين الحزب بمركز فوة، إن القافلة لاقت دعمًا كاملًا من قِبل الأجهزة التنفيذية بمركز فوة وحظيت بمتابعة من الدكتور خالد مفتاح مدير الإدارة الصحية، مشيرًا إلى أنها شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين بسبب مستوى الخدمة الطبية المقدمة.

من جانبه، أكد مدير الإدارة الصحية أن أكثر الأمراض شيوعًا التي تم اكتشافها هي أمراض الجهاز التنفسي خاصة النزلات الشعبية بسبب التغييرات الجوية، بالإضافة الى أمراض الأطفال الباطنة مقدما الشكر لحزب مستقبل وطن بكفر الشيخ برئاسة النائب سيد أحمد عيسى أمين عام الحزب لتقديم الخدمات المتواصلة للمواطنين.
الكشف على 1580 مواطنا في قافلة مستقبل وطن بكفر الشيخ.. صور
الكشف على 1580 مواطنا في قافلة مستقبل وطن بكفر الشيخ.. صور
الكشف على 1580 مواطنا في قافلة مستقبل وطن بكفر الشيخ.. صور
الكشف على 1580 مواطنا في قافلة مستقبل وطن بكفر الشيخ.. صور
loading...

ترشيحاتنا

أخويا البطل.. أغنية جديدة لروح الشهيد ساطع النعماني.. فيديو

محمود الخطيب يغادر إلى ألمانيا فجرًا لإزالة ورم بالحبل الشوكي

فائدة جمالية لن تخطر لبالك لخل التفاح

سقوط سور محور صفط اللبن ومصرع رجل وامرأة .. صور

ميزانية الأهلي الأعلى في الأندية المصرية وتتجاوز الـ مليار و200 مليون جنيه

التضامن: إغلاق حضانة الإسكندرية لحين انتهاء تحقيقات النيابة.. فيديو

آمنة نصير تقترح مشروع قانون بمكافأة نهاية الخدمة للزوجة عند طلاقها.. فيديو

تريزيجيه.. الجندي المجهول فى صفوف منتخب مصر.. فيديو

لا مواصلات ولا خدمات .. أهلا بكم فى مقابر الأحياء بالحي الثامن بالعبور .. فيديو

شاهد .. كلب يهاجم أسدا بشجاعة

تعرف على رد فعل سيد عبدالحفيظ بشأن تعيينه مديرًا لقطاع الكرة بالأهلي

#غادة_عبدالرازق_أفشل_ممثله يتصدر تويتر مصر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البابا تواضروس.. 6 سنوات من المواقف الوطنية.. صاحب مقولة وطن بلا كنائس يحتفل غدا بتجليسه على كرسي الإسكندرية..صور

وزير الشباب والرياضة ينيب مساعده لحضور حفل تدشين البادل تنس .. صور

ميس حمدان بإطلالة شتوية ​جذابة​..صور

السيناوي طارق خلف.. عامان من التدريب للوصول لبطولة كمال الاجسام

وزير الري ومحافظ البحيرة يفتتحان محطة صرف طابية العبد الجديدة.. صور

فيديو

موسى: تركيا ضحت بـ جمال خاشقجي لحل مشكلاتها مع أمريكا.. فيديو
أحمد موسى يثبت تورط تركيا في مقتل جمال خاشقجي .. فيديو
مفاجأة .. تركيا على علم بعملية قتل خاشقجي قبل تنفيذها .. فيديو
أحمد موسى عن قتل صيدلي مصري بالسعودية: نريد القصاص من المجرم.. فيديو
أحمد موسى للإرهابي: سلم نفسك محدش هينفعك .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء بشكله الحالي؟

هل تؤيد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء بشكله الحالي؟