سالي عبد السلام تطلب من جمهورها الدعاء لوالدتها

طالبت الاعلامية سالي عبد السلام من جمهورها الدعاء بالشفاء لوالدتها بعد تعرضها لوعكة صحية، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت "سالي" على الصورة وكتبت:" الدعاء يغير الأقدار وطلبت منكم قبل كدة وهو انتوا كتير والله ..ربى يسعدكم".



وأضافت:" قلقانة على أمي بقالي كام يوم، ادعوا لأمي كتير إنها تبقى كويسة ويطلع خير ومفيش حاجة وحشة بإذن الله ويطلع تشخيص غلط ومنحتاجش عملية بإذن الله ".



وتابعت:" اللهم اشفي مرضانا وأمهاتنا وأشفينا من كل مرض وآذى وفك كرب كل مكروب يا رب".