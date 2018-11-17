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نقيب الزراعيين: رؤية 2030 تستهدف تغيير طرق الري..فيديو

السبت 17/نوفمبر/2018 - 10:07 م
أرشيفية
أرشيفية
حمزة شعيب
قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إنه شارك في المؤتمر العالمي للتنوع البيولوجي الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، وهذا يأتي في إطار التنمية المستدامة والحفاظ على المياه، والأنواع النباتية.

وأضاف خليفة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن الحملة القومية لترشيد المياه هي أحد مخرجات المنتدى العالمي للشباب الذي عقد بشرم الشيخ مؤخرًا، لافتًا إلى أن الأمن المائي في مصر على المحك بسبب الزيادة السكانية التي تصل لـ2.5 مليون سنويًا.

وأشار إلى أن 80% من الموارد المائية لمصر تستخدم في الزراعة، لافتًا إلى أن تطوير طرق الري في مصر أصبح ضرورة حتمية، خاصة أنه لا يوجد أحد في العالم يقوم بري الأراضي الزراعية بالغمر.

وأوضح أن رؤية "2030" تستهدف تغير طرق الري في 5 ملايين فدان، وهذا من شأنه أن يوفر المياه باستصلاح أراض جديدة للوفاء بمستلزمات السكان سواء من المياه أو الغذاء.

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