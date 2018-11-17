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موسى: تركيا ضحت بـ جمال خاشقجي لحل مشكلاتها مع أمريكا.. فيديو

السبت 17/نوفمبر/2018 - 10:09 م
جمال خاشقجي
جمال خاشقجي
هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك ثقة كاملة بالقضاء السعودي في نظر قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، والقضاء في المملكة العربية السعودية غير مسيس ومستقل، بينما القضاء القطري تابع للحكم ومسيس".

وأضاف " موسى " في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن القضاء في المملكة لا يتلقى تعليمات من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي، موضحا أن المخابرات التركية كانت على علم بتنفيذ عملية القتل في القنصلية الفرنسية وفقا لتصريحات السلطات التركية.

وتابع:" الفقه التركي قائم على التضحية بـ جمال خاشقجي لحل مشاكل تركيا مع أمريكا، وذلك من أجل إزالة العقوبات الاقتصادية الأمريكية على تركيا وسيتم إزالتها قريبا".

وأكمل:" من المحتمل أن تدرج امريكا حزب العمال الكردستاني على قوائم الإرهاب بدلا من دعمه بالسلاح، وستطلب تركيا من أمريكا تسليم عبدالله جولن أو طرده خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وتسعى تركيا لاستعادة العلاقات مع أمريكا على حساب مواطن سعودي".
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