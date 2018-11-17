برلمانية: هناك إشكاليات لم تحل في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

قالت الدكتورة عبلة الهواري، عضو مجلس النواب، أن هناك خلافا بين مقترح القانون المقدم من جانبها عن قانون الاحوال الشخصية وبين المشروعات الأخرى المقدمة حول سن الحضانة وترتيبها.



واضافت الهوارى خلال كلمتها في الورشة التي ينظمها حزب المحافظين عن إشكاليات قانون الاحوال الشخصية؛ ان القانون الُمقدم جاء نتاج جلسات استماع كثيرة تمت في الصعيد ولكن حتى الان هناك العديد من الإشكاليات التي لم يتم دراستها ووضع حلول جذرية لها.



واكدت النائبة ان المجلس يعمل على وضع جميع إشكاليات القانون محل نقاش حتى يضمن خروج قانون يضمن المصلحة الفضلى للطفل كما نص الدستور المصري.