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محافظات

متضررة من سيول أسيوط: سقف البيت وقع علينا ..فيديو

السبت 17/نوفمبر/2018 - 10:17 م
متضررة من سيول أسيوط
متضررة من سيول أسيوط : سقف البيت وقع علينا
إيهاب عمر
قالت عايدة محمد احدى المتضررات من السيول بعزبة سعيد التابعة لمركز أبنوب في أسيوط :" كنت اقوم بتجهيز الطعام لابنائي فوجئت بأمطار غزيرة تسقط علينا من سقف المنزل والتي تسببت في انهيار السقف علينا وحاولنا الهرب وعندما قمنا بفتح باب المنزل للخروج دفعتنا المياه الى داخل المنزل مرة اخرى".

وأضافت عايدة قائلة : منزلنا انهار سقفه علينا ولكن لا نريد فلوس او حتى منزل ولكن اريد علاج ابني لان احدهما مصاب بكهرباء زيادة في المخ والآخر بخشونة في ظهره.

كانت عزبة سعيد بقرية المعابدة التابعة لمركز أبنوب بمحافظة اسيوط ضربتها السيول مساء الأربعاء الماضي مما أدى انهيار عدد من المنازل وتصدع منازل اخرى وهروب الاهالي الى الشوارع بعد ان غرقت منازلهم وأتت المياه على محتوياتها.



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