ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

غادة عبد الرزاق تغلق التعليق على حسابها بـ إنستجرام

السبت 17/نوفمبر/2018 - 10:18 م
صدى البلد
شروق إبراهيم
اغلقت الفنانة غادة عبد الرازق، خاصية التعليقات الخاصة بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام والذي يصل فيه عدد متابعيه لـ٦ ملايين ونصف المليون من جميع أنحاء الوطن العربي.

اتخذت "غادة" هذه الخطوة، بعد الهجوم عليها عقب إعلانها ان هناك بعض الأشخاص يحاربونها ويمنعوها من الظهور على الشاشة والمشاركة في رمضان ٢٠١٩.

يشار الى ان الفنانة غادة عبد الرازق اعلنت من قبل عن عدم مشاركتها في ماراثون الرمضاني المقبل.
loading...

ترشيحاتنا

403 ملايين جنيه فائض ميزانية الأهلي في 2018

#غادة_عبدالرازق_أفشل_ممثله يتصدر تويتر مصر

مفاجأة .. أزارو يهدد بمقاضاة الأهلي أمام الفيفا

مفاجاة غير متوقعة فى ميزانية النادى الاهلى لعام 2018

توفيق عكاشة: أنا شايف اللى قاعد بيتفرج عليا وهو ماسك الشيشة

التعليم تلغي أجزاء من مناهج العلوم وتجعلها للاطلاع فقط..مستندات

فائدة جمالية لن تخطر لبالك لخل التفاح

أحمد موسى عن قتل صيدلي مصري بالسعودية: نريد القصاص من المجرم.. فيديو

رسميًا.. BBC ترشح محمد صلاح لأفضل لاعب في أفريقيا

مفاجأة.. أولياء الأمور يبرئون مسئولي حضانة الإسكندرية من سوء معاملة الأطفال

رسميًا.. جزر القمر تهدي المغرب التأهل لـ أمم أفريقيا 2019

محمود الخطيب يغادر إلى ألمانيا فجرًا لإزالة ورم بالحبل الشوكي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البابا تواضروس.. 6 سنوات من المواقف الوطنية.. صاحب مقولة وطن بلا كنائس يحتفل غدا بتجليسه على كرسي الإسكندرية..صور

وزير الشباب والرياضة ينيب مساعده لحضور حفل تدشين البادل تنس .. صور

ميس حمدان بإطلالة شتوية ​جذابة​..صور

السيناوي طارق خلف.. عامان من التدريب للوصول لبطولة كمال الاجسام

وزير الري ومحافظ البحيرة يفتتحان محطة صرف طابية العبد الجديدة.. صور

فيديو

ماذا يعني تلقي أسرة جمال خاشقجي واجب العزاء .. فيديو
موسى: تركيا ضحت بـ جمال خاشقجي لحل مشكلاتها مع أمريكا.. فيديو
أحمد موسى يثبت تورط تركيا في مقتل جمال خاشقجي .. فيديو
مفاجأة .. تركيا على علم بعملية قتل خاشقجي قبل تنفيذها .. فيديو
أحمد موسى عن قتل صيدلي مصري بالسعودية: نريد القصاص من المجرم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء بشكله الحالي؟

هل تؤيد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء بشكله الحالي؟