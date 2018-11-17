غادة عبد الرزاق تغلق التعليق على حسابها بـ إنستجرام

اغلقت الفنانة غادة عبد الرازق، خاصية التعليقات الخاصة بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام والذي يصل فيه عدد متابعيه لـ٦ ملايين ونصف المليون من جميع أنحاء الوطن العربي.



اتخذت "غادة" هذه الخطوة، بعد الهجوم عليها عقب إعلانها ان هناك بعض الأشخاص يحاربونها ويمنعوها من الظهور على الشاشة والمشاركة في رمضان ٢٠١٩.



يشار الى ان الفنانة غادة عبد الرازق اعلنت من قبل عن عدم مشاركتها في ماراثون الرمضاني المقبل.