محافظ أسيوط: الأمطار تسببت في مقتل شخص وانهيار 10 منازل

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ اسيوط، إن تجمع مياه الأمطار، واتخاذها مسارات لم تتخذها منذ 30 عاما تسبب في انهيار 10 منازل، ودخول المياه إلي 32 منزلا أخرى، مؤكدًا أنه تم رفع مياه الأمطار والسيطرة على الموقف.



وأضاف في تصريحات هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أنه تم إنشاء معسكر لإيواء المتضررين من مياه الأمطار لحين الانتهاء من إعادة ترميم منازلهم، مؤكدًا أنه يتم الآن إعادة بناء المنازل التي هُدمت.



وأكد محافظ أسيوط وقوع حالة وفاة واحدة نتيجة الأمطار المتساقطة، وذلك أثناء قيامه بأعمال البناء وسقوطه لحظة انجراف المياه من أعلى قمة الجبل.

