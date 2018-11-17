ايرادات a Star is born تضعه في المراكز الأولى في البوكس أوفيس الأمريكي

يواصل فيلم a Star is born للنجمة العالمية ليدي جاجا وبرادلي كوبر، الاحتفاظ بالمراكز الاولى في لائحة شباك تذاكر السينما الامريكية البوكس اوفيس.



وبعد مرور شهر وأسبوعين على طرحه حقق ٣٣١ مليونا و٩٥٧ الف دولار امريكي عقب طرحه في ٥ أكتوبر الماضي.



وسبق وتم تقديم A Star is born في السينما الأمريكية عام 1954، وكان من بطولة جودي جارلاند وجيمس ماسون، وأعادت تقديمه باربرا سترايساند عام 1973.



وتدور أحداثه حول جاكسون ماين، الموسيقي الذي يكتشف فتاة موهوبة تقوم بدورها ليدي جاجا ويقع جاكسون في حبها ويساعدها على تحقيق الشهرة، ومن المقرر طرح الفيلم في السينمات الأمريكية والعالمية 5 أكتوبر المقبل.

