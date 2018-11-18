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برلمان

نائب: نمتلك القدرة على نجاح البورصة العربية للغذاء

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 05:25 ص
النائب بدير عبد العزيز
النائب بدير عبد العزيز
عبد الرحمن سرحان
أشاد النائب بدير عبد العزيز، عضو مجلس النواب، بنية اتحاد الغرف العربية، بإنشاء بورصة غذائية عربية للقضاء على الفقر الغذائي، مضيفًا أننا نحتاج فقط إلى اتحاد الدول العربية اقتصاديًا لتحقيق الهدف.

وأشار "بدير" لـ "صدى البد"، إلى أن هناك مجموعة من الدول العربية التى تمتلك من الآليات ما يجعلها مؤهلة وعلى مقدرة لنجاح البورصة الغذائية العربية.

وأضاف عضو لجنة الطاقة والبيئة، بالبرلمان، أن الفاقد من نسبة الغذاء كبير جدًا، وهذا يمثل خطورة كبيرة، مشيرًا إلى أن الحفاظ على البيئة يقلل من هذه الفواقد، وبالتالي إثراء القيمة الغذائية.

كان الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، طالب بضرورة إنشاء بورصة سلعية عربية يديرها القطاع الخاص لأنه سيساهم فيها بنسبة 75% من الناتج المحلي الإجمالي بالدول العربية، للقضاء علي الفقر الغذائي.

وقال حنفي إن قضايا الأمن الغذائي تعد مشكلة لأن أغلبها في مشكلات الإنتاج والتوزيع وإدارة اللوجستيات، موضحا أن فاقد الغذاء في سلسلة اللوجستيات من الإنتاج إلى المستهلك يتراوح بين 30% و40% من إجمالي إنتاج الوطن العربي من الغذاء.
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