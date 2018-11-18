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اقتصاد

قطاع الأعمال العام: خطة لإقامة مراكز صناعية متخصصة لرفع كفاءة الطاقة الإنتاجية

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 01:15 ص
هشام توفيق
هشام توفيق
علياء فوزي
أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أهمية التوسع في السوق الأفريقية، مشيرا إلى وجود خطة لدى الوزارة في إقامة مراكز صناعية وعمل صناعات متخصصة ورفع حجم الطاقة الإنتاجية بجودة عالية داخل شركات الوزارة.

وأضاف" توفيق" في تصريحات له، أن الشركات التابعة للوزارة العاملة في صناعة الغزل والنسيج تمثل نحو 65% من طاقة هذه الصناعة في مصر، موضحا أن تلك الصناعة تعتبر مهمة وما تشمله من مراحل إنتاجية وصناعية عديدة.

وذكر أن هناك خطة تطوير شاملة للنهوض بهذه الصناعة في الشركات التابعة لها العاملة في نفس المجال بدءًا من شركات حليج الأقطان، مرورًا بالغزل والنسيج والصباغة والتجهيز بتكلفة تقديرية تتجاوز 25 مليار جنيه.
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