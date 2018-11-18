قطاع الأعمال العام: خطة لإقامة مراكز صناعية متخصصة لرفع كفاءة الطاقة الإنتاجية

أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أهمية التوسع في السوق الأفريقية، مشيرا إلى وجود خطة لدى الوزارة في إقامة مراكز صناعية وعمل صناعات متخصصة ورفع حجم الطاقة الإنتاجية بجودة عالية داخل شركات الوزارة.





وأضاف" توفيق" في تصريحات له، أن الشركات التابعة للوزارة العاملة في صناعة الغزل والنسيج تمثل نحو 65% من طاقة هذه الصناعة في مصر، موضحا أن تلك الصناعة تعتبر مهمة وما تشمله من مراحل إنتاجية وصناعية عديدة.



