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ثقافة

افتتاح معرض الوفرة العشوائية لريهام عفيفي بجاليري نوت

السبت 17/نوفمبر/2018 - 11:51 م
افتتاح معرض الوفرة
افتتاح معرض الوفرة العشوائية لريهام عفيفي بجاليري نوت
افتتح جاليري نوت بالزمالك معرضا فنيا للفنانة ريهام عفيفي مساء اليوم السبت تحت عنوان "الوفرة العشوائية"، ويعرض لوحات بالألوان المائية، ويستمر حتى 30 نوفمبر الجاري.

تقول الفنانة ريهام عفيفي : "لقد وهب الله أرضنا الكوثر .. أرضًا وثقافةً وتاريخ.. فنجد لدينا وفرة غزيرة من كل شيء .. النيل العظيم الخالد الذي يفيض على هذه الأرض قرونًا.. مانحًا الحياة والحب.. ثروة من البشر بنبوغهم وعنفوانهم، بساطتهم وتعقيداتهم.. هبات فياضة من الأرض والموارد .. شوارع تعج بالحياة .. مكتظة بالسيارات .. فإذا انجرفت عيني الى الأفق ارى أسطح المنازل المكدسة، المآذن، أبراج الحمام.. مساحات شاسعة من الأبنية المتلاحمة تمتد عشوائيًا ، على مرمى البصر ..
زخم غزير من الوفرة الكثيرة.. التي قد تبدو حينًا محبطة.. او قد لا تسر العين!".

وتضيف ريهام عفيفي: " في حين أن كلمة الكوثر لغويًا تعني الوفرة او الفائض الكثير .. فإن المعنى الأساسي للكوثر يكمن في أن تكون سعيدًا بما لديك، فلا تتمكن الأحداث او الظروف أن تغير من تلك السعادة ... واعتقد ان هذا هو جوهر تكويننا .. طبيعتنا الفطرية هي السلام والسعادة.. فالكوثر يأتي من داخلنا .. حتى عندما يكون لدينا أقل مما نرغب.
وبالرغم من قيمة تلك الهبة العظيمة فإن طبيعتنا العشوائية الجامحة صنعت ما أحب أن اسميه "الوفرة العشوائية".. 

فيبدو ان ما قد نواجهه من الصعوبات، أو ربما الوتيرة السريعة للحياة والمطالب المتزايدة في صراع البقاء في ذلك الفائض الغزير قد اصابتنا بضيق في الأفق ".

وتستكمل ريهام عفيفي قائلة : " بينما يسعى كل واحد إلى الأفضل لنفسه ، تعلمنا أن نتغاضى عن الصورة الشاملة .. تاركين وراءنا صورة قد تبدو عشوائية ومتنوعة كاختلاف كل منا عن الآخر ..

لا أستطيع الادعاء بأنني أكره هذه العشوائية .. فإني أرى فيها جمالًا منفردًا مجرّدًا يغمرني دومًا بمشاعر متناقضة من الحب، والاستياء والحنين .. وفي هذه المجموعة من اللوحات الفنية بالألوان المائية ، أتمنى أن أكون قد نجحت في نقل مشاعري تجاه تلك "الوفرة العشوائية" فينا".

وكانت الفنانة ريهام عفيفي أقامت معرضا في ديسمبر 2016 تحت عنوان "حكايات في بلاد الأساطير"، ضمن مبادرة مصرية أرمنية للتبرع بعائده لصالح صندوق تحيا مصر، كما ألفت كتابا فنيا يمزج ما بين أدب الرحلات والفن التشكيلي. ويجسد بصفحاته الأنيقة التي قاربت الـ140 صفحة رحلات قامت بها الكاتبة طبيبة العيون إلى أرمينيا أرض الأساطير كما وصفتها.
افتتاح معرض الوفرة العشوائية لريهام عفيفي بجاليري نوت
افتتاح معرض الوفرة العشوائية لريهام عفيفي بجاليري نوت
افتتاح معرض الوفرة العشوائية لريهام عفيفي بجاليري نوت
افتتاح معرض الوفرة العشوائية لريهام عفيفي بجاليري نوت
افتتاح معرض الوفرة العشوائية لريهام عفيفي بجاليري نوت
افتتاح معرض الوفرة العشوائية لريهام عفيفي بجاليري نوت
افتتاح معرض الوفرة العشوائية لريهام عفيفي بجاليري نوت
افتتاح معرض الوفرة العشوائية لريهام عفيفي بجاليري نوت
افتتاح معرض الوفرة العشوائية لريهام عفيفي بجاليري نوت
افتتاح معرض الوفرة العشوائية لريهام عفيفي بجاليري نوت
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