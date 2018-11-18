الداخلية: حملات مكبرة لتنفيذ الأحكام بالتنسيق مع مديريات الأمن

شن قطاع الأمن العام، حملة أمنية مكبرة، وتمكنت نتائج جهود القطاع فى ضبط المتهمين الهاربين من تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع عدد من مديريات الأمن المختلفة، وضبط العناصر الإجرامية الخطرة ،والمحكوم عليهم الهاربين فى أحكام الجنايات..



فقد تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط المحكوم عليه محمد.أ.أ - سن 51 ، مقيم بدائرة مركز شرطة أجا (بالدقهلية) ، والصادر ضده (54) حكم حبس ( 14جزئى ،40 مستأنف ) فى قضايا (تبديد) ، بإجمالى عقوبات بالحبس بلغت (58 سنة ، و6 شهور ، وقيمة كفالات بقيمة 19300 جنيه، و المحكوم عليه/يوسف.ح.ى– سن 61 – صاحب مخبز ، مقيم بدائرة مركز شرطة فوة بكفر الشيخ، والمطلوب ضبطه فى 34 حكم حبس (25جزئى ، 9مستأنف) فى قضايا (تبديد) ، بإجمالى عقوبات بالحبس (بلغت 13سنه ، وقيمة كفالات 9000 جنيه، و المحكوم عليه/عبد التواب .ع.ح– سن 43 – مزارع ، مقيم بدائرة مركز شرطة مطوبس (بكفر الشيخ) ، والمطلوب ضبطه في (17) حكم حبس جزئى ، فى قضايا (تبديد) ، بإجمالى عقوبات بالحبس بلغت (7 سنوات، و المحكوم عليه/عادل.ع.س- سن 56 – مزارع ، مقيم بدائرة مركز شرطة الشهداء بالمنوفية ، والصادر ضده ( 29 ) حكم حبس (12 جزئى ، 17 مستأنف ) فى قضايا (تبديد) ، بإجمالى عقوبات بالحبس بلغت (17) سنه، و المحكوم عليه/أحمد.س.أ – سن 40 – مزارع ، مقيم بدائرة مركز شرطة الشهداء (بالمنوفية) ، والصادر ضده ( 13 ) حكم حبس جزئى ، فى قضايا (تبديد) بإجمالى عقوبات بلغت (7سنوات، و المحكوم عليه/السيد.م.ع– سن 31 – عامل ، ومقيم بدائرة مركز شرطة أشمون (بالمنوفية) ، والصادر ضده ( 25 ) حكم حبس (20 جزئى ، 5 مستأنف) فى قضايا (تبديد) بإجمالى عقوبات بلغت (25) سنه.



وفى ذات السياق تم ضبط المحكوم عليها/صفاء.د.ع - سن 45 ، ومقيمة بدائرة مركز شرطة أشمون (بالمنوفية) ، والصادر ضدها ( 23 ) حكم حبس (21 جزئى ، 2 مستأنف) فى قضايا (تبديد) ، بلغت سنوات الحبس على المذكورة (9 سنوات، و المحكوم عليه/أحمد.م.ع– سن 48 – عامل ، مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس (بالشرقية) ، والصادر ضده ( 22) حكم حبس جزئى فى قضايا (تبديد) ، بإجمالى عقوبات بلغت (3سنوات، 4شهور ، قيمة كفالات 3000 جنيه، والمحكوم عليه/إسلام.م.أ – سن 33 – مزارع ، مقيم بدائرة قسم شرطة السادات (بالمنوفية) ، والصادر ضده ( 19 ) حكم حبس جزئى فى قضايا (تبديد) ، بإجمالى عقوبات بلغت (15سنه، و المحكوم عليه/خيرى.ع.م– سن 53 – عاطل ، مقيم بدائرة قسم شرطة السادات (بالمنوفية) ، والصادر ضده ( 16) حكم حبس ( 10جزئى ، 6 مستأنف ) فى قضايا (تبديد) ، بإجمالى عقوبات بلغت (13) سنه، و المحكوم عليه/السيد.ر.أ – سن 43 – عامل ، ومقيم بدائرة مركز شرطة المحلة (بالغربية) ، والصادر ضده ( 18 ) حكم حبس جزئى فى قضايا (تبديد) بإجمالى عقوبات بلغت (9سنوات، و المحكوم عليه عبد الرؤوف .ف.ع– سن 45 – عامل ، مقيم بدائرة مركز شرطة بيلا بكفر الشيخ، والمطلوب ضبطه فى (17) حكم حبس جزئى فى قضايا (تبديد) ، بإجمالى عقوبات بلغت (6 سنوات ، قيمة كفالات 3500 جنيه، والمحكوم عليه/محمد.إ.م– سن 43 ، عامل، ومقيم بدائرة مركز شرطة بيلا كفر الشيخ، والمطلوب ضبطه فى (16) حكم حبس جزئى فى قضايا (تبديد) ، بإجمالى عقوبات بلغت (3سنوات ، وقيمة الكفالات 2000 جنيه، والمحكوم عليه/محمد.أ.م – سن 42 – مزارع ، مقيم بدائرة مركز شرطة الرياض بكفر الشيخ، والمطلوب ضبطه فى (16) حكم حبس جزئى فى قضايا (تبديد) ، بإجمالى عقوبات بلغت (7سنوات، و المحكوم عليه/غريب.م.أ– سن 53– سائق ، مقيم بدائرة قسم شرطة برج العرب بالاسكندرية، هارب من تنفيذ حكم غيابى بالسجن 10 سنوات صادر ضده فى قضية "إستيلاء ".





وفى سياق متصل تم ضبط المحكوم عليه/محمود.ع.م– سن 45 – مشرف صيانة بإحدى شركات الموادالغذائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية، هارب من تنفيذ حكم غيابى بالسجن 10 سنوات صادر ضده فى قضية "إستيلاء، و المحكوم عليه/مصطفى.ع.م– سن 64 – بالمعاش ، مقيم بدائرة قسم شرطة دسوق بكفر الشيخ، هارب من تنفيذ حكم غيابى بالسجن 3 سنوات صادر ضده فى قضية "رشوة "، و المحكوم عليه/محمد.ح.أ – سن 21 – عاطل ، مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية، هارب من تنفيذ حكم غيابى بالسجن 3 سنوات صادر ضده فى قضية "مخدرات"، و المحكوم عليه/أحمد.ج.س– سن 24 – عاطل ، مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية، هارب من تنفيذ حكم غيابى بالسجن 3 سنوات صادر ضده فى قضية "تزوير"، و المحكوم عليه /رضا.م.أ– سن 25 – عامل ، مقيم بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية، هارب من تنفيذ حكم غيابى بالسجن 3 سنوات و غرامة 10000 جنيه صادر ضده في قضية "مخدرات"، و المحكوم عليه/سامح.م.م - سن 39 – سائق ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول دمياط بدمياط، هارب من تنفيذ حكم غيابى في قضية "تزوير"، و المحكوم عليه/محمد.م.أ– سن 41 – حارس عقار ، مقيم بدائرة مركز شرطة ملوى (بالمنيا) ، هارب من تنفيذ حكم غيابى بالسجن لمدة سنه صادر ضده فى قضية "مخدرات "، و المحكوم عليه/محمد.س.إ– سن 28 – عاطل ، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة بالغربية، هارب من تنفيذ حكم غيابى بالسجن 3 سنوات صادر ضده في قضية "سلاح".





وفى ذات السياق تم ضبط المحكوم عليه/على.م.ع– سن 32 – عامل ، مقيم بدائرة مركز شرطة الرياض بكفر الشيخ، هارب من تنفيذ حكم غيابى بالسجن 5 سنوات صادر ضده فى قضية "ضرب"0، و لمحكوم عليه/خالد.ع.س - سن46 - عامل ، مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية، والمطلوب التنفيذ عليه فى 158حكم حبس 43 جزئى ، 25 مستأنف ، 90 غرامة فى قضايا "مبانى , أعمال بناء" ، بإجمالى عقوبات بلغت 64 سنة حبس ، وقيمة كفالات بلغت 36200 جنيه ، وغرامات بقيمة 466000 جنيه، و المحكوم عليه/فوزى.ع.إ - سن 45 - عامل ، مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية ، والمطلوب التنفيذ عليه فى 74 حكم حبس 72 جزئى ،2 مستأنف فى قضايا "تبديد" ، بإجمالى عقوبات بلغت (1 سنة.



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.