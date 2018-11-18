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حوادث

ضبط مرتكبى واقعة السطو على شونة خردة وسرقة أكثر من 400 ألف جنيه

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 01:16 ص
ضبط - ارشيفية
ضبط - ارشيفية
مصطفى الرماح - محمد العيسوي
نجحت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن كفرالشيخ وقطاع الأمن العام فى تحديد وضبط مرتكبى واقعة السطو على شونة خردة، وسرقة أكثر من 400 ألف جنيه من داخلها.

البداية عندما تبلغ لقسم شرطة دسوق من ضبط المدعو على . ع . ق - سن ٤٥ - تاجر خردة - ومقيم بجوار الكوبرى العلوى بدائرة القسم .. بقيام شخصان بالتوجه إلى شونة الخردة الخاصة به، والكائنة بالأرض الزراعية بأطراف مدينة دسوق، والاستيلاء من الحارس المعين عليها ويدعى صابر . ف . م - سن ٦٥ - ومقيم بدائرة القسم ، على مفتاح المكتب والخزينة وسرقة مبلغ مالى ، وإحداث إصابته عبارة عن عدد ٣ جروح رضية بفروة الرأس وجرح باليد اليسرى ، وتم تحويله للمستشفى .

بالإنتقال والفحص تبين عدم وجود آثار عنف بالخزينة والمكتب ، وقد تم تشكيل فريق بحث جنائى لكشف غموض وملابسات الواقعة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام .. توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة المدعو عبداللطيف . م . ع - سن ٣٢ - موظف ، ويعمل بالشونة ، ومقيم بدائرة القسم ( سبق إتهامه فى عدد ٣ قضايا مابين " مقاومة سلطات ، سلاح بدون ترخيص ، أقراص مخدرة "، و المدعو أحمد . س . ع - سن ٢٣ - حداد - ومقيم بدائرة القسم ( سبق إتهامه فى قضية " بلطجة وسرقة مبلغ مالى " ) .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة ، وأرشدا عن ( المبلغ المالى المستولى عليه وقدرة " ٤٠١٨٠٠ جنيه " ، السلاح الأبيض المستخدم، والأقنعة المستخدمة فى الواقعة ).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
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