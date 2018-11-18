ضبط المتهم الرابع فى واقعة السطو على مزرعة دواجن ببلبيس

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن الشرقية من ضبط المتهم الرابع فى واقعة السطو على إحدى مزارع الدواجن بدائرة مركز شرطة بلبيس والاستيلاء على مبلغ مالى بمحل اختبائه.



إستكمالًا لجهود الأجهزة فى ملاحقة وضبط آخر المتهمين فى واقعة قيام أربعة ملثمين"بحوزة أحدهم بندقية آلية"بالإستيلاء على مبلغ600 ألف جنيه من داخل إحدى المزارع بدائرة مركز شرطة بلبيس ، وإصابة مهندس بالمزرعة بعيار نارى بالقدم اليسرى وهروبهم، وتحديد مرتكبى الواقعة (محمد.م.ت – محمد.أ.م- محمد.ش.د- هانى.س.ع ، وجميعهم مُقيمين بدائرة مركز شرطة بلبيس)، وضبطهم (عدا الأخير) وبحوزتهم (بندقية آلية ، مبلغ مالى) وإعترافهم بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع الهارب عقب قيامه بالإتفاق معهم على ذلك، وتحصلهم منه على مبلغ 40 ألف جنيه وأن باقى المبلغ المستولى عليه بحوزته.



فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالشرقية إختباء المتهم الهارب/هانى.س.ع- سن 32 ، مُقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية ، سبق إتهامه فى 23 قضية "سرقة بالإكراه سلاح نارى , مخدرات , سرقة " آخرهم قضية "سرقة بالإكراه" ، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى 5 قضايا متنوعة ، وصادر ضده أحكام قضائية فى قضايا (سلاح نارى ، مخدرات) من بينها حكم بالسجن المؤبد صادر ضده فى قضية سلاح نارى.. بإحدى المزارع بدائرة المركز ، وبحوزته أسلحة نارية وذخائر.



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه ، وبحوزته (بندقية آلية ، 10 طلقات من ذات العيار )، وبمواجهته إعترف بإرتكابه واقعة السطو على المزرعة المشار إليها بالإشتراك مع المتهمين السابق ضبطهم ، والاستيلاء على المبلغ المالى ، وإصابة مهندس المزرعة بطلق نارى , وبإرشاده تم ضبط مبلغ 22,520 جنيه من ضمن المبلغ المالى المستولى عليه من المزرعة , وأقر بالأحكام الصادرة ضده .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. والعرض على النيابة لتولى التحقيقات.