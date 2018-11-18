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أخبار البلد

خالد العامري يعلن عن موعد افتتاح المقر الجديد لنقابة البيطريين

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 05:25 ص
صدى البلد
محمد غالي
قال خالد العامري، النقيب العام للبيطريين، انه سيتم افتتاح المقر الجديد للنقابة العامة للأطباء البيطريين في خلال بدايات شهر ديسمبر المقبل، مضيفا انه سيتم افتتاح مقر جديد لصندوق التكافل مع تطوير نظم جديدة و مقر صندوق الغارمين لاول مره للبدء في تفعيله و مقر صندوق تنمية الموارد.

و اكد العامري، انه لأول مرة وجود ادارة قانونية للحفاظ على ممتلكات النقابة و التي لم يكن لها مكان على مدار سنوات بالاضافه الي غرفة لأرشيف النقابة للحفاظ على الملفات الخاصة بالنقابة و الزملاء ومقر دائم للجنة التحقيق خاص لمستشار النيابة الادارية و باقي اعضاء اللجنة و المشكلة طبقا للقانون.

واشار نقيب البيطريين، إلى ان المقر الجديد مجهز على اعلى مستوى و موقعة بشارع القصر العيني امام معهد السكر.

واضاف العامري، انه تم شرائه اتوبيس 28 راكب و السائق الخاص للمركز العلمي، مضيفا انه سيتم اعطاء المحاضرات بالقاعات ثم يتم نقل السادة الاطباء البيطريين المتدربين الي المزارع و المجازر بمختلف انواعها من خلال الاتوبيس الجديد ليتم تدريبهم بالحقل.
خالد العامري يعلن عن موعد افتتاح المقر الجديد لنقابة البيطريين
خالد العامري يعلن عن موعد افتتاح المقر الجديد لنقابة البيطريين
خالد العامري يعلن عن موعد افتتاح المقر الجديد لنقابة البيطريين
خالد العامري يعلن عن موعد افتتاح المقر الجديد لنقابة البيطريين
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