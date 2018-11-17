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ديني

لجنة الفتوى توضح حكم إعطاء الصدقات جهرا أمام الناس

السبت 17/نوفمبر/2018 - 11:31 م
صدى البلد
محمد صبري عبد الرحيم
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه يجوز للإنسان أن يفعل الخير سرًا وجهرًا لا حرج في ذلك.

واستشهدت اللجنة في إجابتها عن سؤال: «عندما أريد فعل الخير أجد شيئًا يقول لي لا تفعل لأنك سترائي الناس وتأخذ سيئات بدلًا من الحسنات فما العمل؟» بقول الله تعالى: «إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۖ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ» (سورة البقرة: 271)، فأخبر الله عز وجل بأن إظهار الصدقة من نعم وأفضل الأعمال.

ونصحت السائل قائلة: «فلا تجعل للشيطان عليك سبيلا؛ بأن يمنعك من الخير مخافة الرياء، بل اجتهد واعمل الخير ولو كان أمام الناس؛ حتى تتغلب على الشيطان الذي يسول لك ويوقعك في وَهم أنت في بعد عنه».
بل إن ترك عمل الصالحات خشية الوقوع في الرياء هو الخطأ ذاته؛ بل الواجب العمل والإخلاص، ومن كلام الفضيل: ترك العمل من أجل الناس: رياء" " وقال أبو سليمان الداراني: إذا أخلص العبد انقطعت عنه كثرة الوساوس والرياء".
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