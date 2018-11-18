تسكين 700 طالب مستجد بجامعة الأزهر في المدينة الجامعية

بدأت جامعة الأزهر في تسكين الطلاب المستجدين والمتخلفين من المرحلة الأولى بالمدن الجامعية بنين وبنات، أمس السبت.





وقال أحمد شعلان مدير المدن الجامعية، إنه تم تسكين حوالي 700 طالب بالمدينة الجامعية، ومن المقرر أن يتم تسكين حوالي 1200 طالب من الطلاب الجدد.





وأشار إلى أنه سيتم البدء في تقديم الوجبات الغذائية لهؤلاء الطلاب خلال يومين من تسكينهم.





كانت جامعة الأزهر، رفعت كشوف بأسماء الطلاب التي تمت الموافقة على تسكينهم، على البوابة الإلكترونية للجامعة، وكذلك أسماء الطالبات.



