ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

تسكين 700 طالب مستجد بجامعة الأزهر في المدينة الجامعية

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 12:58 ص
صدى البلد
محمد شحتة
بدأت جامعة الأزهر في تسكين الطلاب المستجدين والمتخلفين من المرحلة الأولى بالمدن الجامعية بنين وبنات، أمس السبت. 

وقال أحمد شعلان مدير المدن الجامعية، إنه تم تسكين حوالي 700 طالب بالمدينة الجامعية، ومن المقرر أن يتم تسكين حوالي 1200 طالب من الطلاب الجدد.

وأشار إلى أنه سيتم البدء في تقديم الوجبات الغذائية لهؤلاء الطلاب خلال يومين من تسكينهم. 

كانت جامعة الأزهر، رفعت كشوف بأسماء الطلاب التي تمت الموافقة على تسكينهم، على البوابة الإلكترونية للجامعة، وكذلك أسماء الطالبات.

ونبهت الجامعة الطلاب بضرورة التأكد من وجود اسم كل طالب ضمن الكشوف الموجودة على البوابة الإلكترونية للجامعة قبل التوجه للمدينة الجامعية التي تقدم لها.
loading...

ترشيحاتنا

خالد الجندي: أمران يساعدان على رؤية النبي محمد في المنام

الخارجية الأمريكية تصدر توضيحا بشأن هوية المسئول عن مقتل خاشقجي

رابط كورة لايف بث مباشر| مباراة فرنسا وبلجيكا بث الاسطوره لايف

البرتغال تتأهل لنصف نهائي أمم أوروبا عقب التعادل مع إيطاليا.. صور

محمد صلاح على رأس ترشيحات ميسي الـ 4 للانضمام لصفوف برشلونة

أحمد موسى يثبت تورط تركيا في مقتل جمال خاشقجي .. فيديو

عكاشة يطالب بتصدير خريجي الحقوق والتجارة لتحقيق عائد مادي..فيديو

تعرف على رد فعل سيد عبدالحفيظ بشأن تعيينه مديرًا لقطاع الكرة بالأهلي

حقيقة شطب عضوية محمد صلاح من مركز شباب نجريج

القائمة الكاملة للمرشحين لجائزة أفضل لاعب افريقي 2018..ومحمد صلاح الأبرز

الخطيب في مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى ألمانيا

محمود الخطيب يغادر إلى ألمانيا فجرًا لإزالة ورم بالحبل الشوكي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البابا تواضروس.. 6 سنوات من المواقف الوطنية.. صاحب مقولة وطن بلا كنائس يحتفل غدا بتجليسه على كرسي الإسكندرية..صور

وزير الشباب والرياضة ينيب مساعده لحضور حفل تدشين البادل تنس .. صور

ميس حمدان بإطلالة شتوية ​جذابة​..صور

السيناوي طارق خلف.. عامان من التدريب للوصول لبطولة كمال الاجسام

وزير الري ومحافظ البحيرة يفتتحان محطة صرف طابية العبد الجديدة.. صور

فيديو

موجز البلد.. السيسي يشارك بالتنوع البيولوجي الـ14.. إسرائيل تعترف بهزيمتها.. الصين تصنع شمسا أقوى 6 مرات من الطبيعية
هاني حتحوت: فضل وغالي قدما لـ الخطيب مستندات تدين هيثم عرابي ..فيديو
أحمد موسى بعد الفوز على تونس: لأول مرة أشوف عندنا منتخب
رئيسة حزب تركي لـ أردوغان: بتصرف مليار ليرة في اليوم .. فيديو
صدى البلد داخل عزبة سعيد المنكوبة بالسيول في أسيوط.. الأهالي: المياه اقتحمت منازلنا وكل ممتلكاتنا تدمرت ولم نخرج إلا بأبنائنا.. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء بشكله الحالي؟

هل تؤيد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء بشكله الحالي؟