درة بوشوشة بلجنة تحكيم ملتقى القاهرة السينمائى بمهرجان القاهرة

اعلن مهرجان القاهرة السينمائى عن تشكيل لجنة تحكيم ملتقى القاهرة السينمائي والذى يضم كلًا من المخرجة والمؤلفة الفلسطينية آن ماري جاسر والمنتجة التونسية درة بوشوشة والمنتج اللبناني جابي خوري.



تنضم شبكة اي ار تى إلى شركاء ورعاة ملتقى القاهرة السينمائي (26 - 28 نوفمبر) بتقديم دعم مالي قدره 10 آلاف دولار أميركي لأحد المشروعات الروائية في مرحلة التطوير المشاركة في الملتقى.



وذكرت ART في بيان بشأن تقديم الجائزة "تفخر شبكة ART بالمشاركة في فعاليات الدورة الـ40 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بتقديم جائزة مالية لأحد مشروعات الأفلام العربية، دائمًا ما كان هدفنا دعم السينما العربية، وملتقى القاهرة السينمائي أحد المنصات المهمة التي يمكن من خلالها الاستمرار في تحقيق هذا الهدف".



وقد أضاف ملتقى القاهرة السينمائي مشروع فيلم سبراي للمخرج المصري شريف البنداري ضمن مرحلة الأفلام الروائية في مرحلة التطوير، ليصبح مجموع المشاركين في الملتقى 16 مشروعًا جاءت من سوريا ولبنان وليبيا والعراق وتونس والجزائر والمغرب وفلسطين ومصر.



