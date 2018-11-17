ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

مجلس مرسى مطروح يرمم سدود المياه ومخرات السيول.. صور

السبت 17/نوفمبر/2018 - 11:39 م
مجلس مرسى مطروح يرمم
مجلس مرسى مطروح يرمم سدود المياه ومخرات السيول
ايمن محمود
يقوم مجلس مدينة مرسى مطروح بجهود كبيرة لإصلاح السدود ومخرات السيول وتطهير الشنايش بمدينة مرسي مطروح لتصريف تجمعات مياه الأمطار.

وأكد محمد جابر رئيس مركز ومدينة مرسي مطروح انه تم اصلاح سدود المياه ومخرات السيول بمنطقة الكيلو 4 و 7 والريفية.

وأضاف بانه تم تطهير شنايش الأمطار بشارع الملح بعلم الروم وتم التخلص من نسبة كبيرة من مياه الامطار الموجودة بالشارع ، مشيرا بانه تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لتطهير الشنايش لباقي المناطق التي تتواجد بها تجمعات لمياه الأمطار.

وأشار أن غرفة العمليات بمجلس مدينة مرسى مطروح تتلقي الشكاوى من المواطنين والاستجابة الفورية لنداءاتهم بازالة تجمعات مياه الأمطار.
مجلس مرسى مطروح يرمم سدود المياه ومخرات السيول.. صور
مجلس مرسى مطروح يرمم سدود المياه ومخرات السيول.. صور
مجلس مرسى مطروح يرمم سدود المياه ومخرات السيول.. صور
مجلس مرسى مطروح يرمم سدود المياه ومخرات السيول.. صور
مجلس مرسى مطروح يرمم سدود المياه ومخرات السيول.. صور
loading...

ترشيحاتنا

محمد صلاح على رأس ترشيحات ميسي الـ 4 للانضمام لصفوف برشلونة

تعديلات مرورية لإنشاء كوبري قلما علي زراعي الإسكندرية لمدة 18 شهرا

تريزيجيه.. الجندي المجهول فى صفوف منتخب مصر.. فيديو

ماذا يعني تلقي أسرة جمال خاشقجي واجب العزاء .. فيديو

تعرف على وصية الشهيد ساطع النعماني.. فيديو

هاني حتحوت يكشف كواليس اجتماعات الخطيب في الأهلي

رسالة من التعليم للمصريين بالخارج بخصوص امتحانات أولى ثانوي العام القادم

دفن سائحة فرنسية بالأقصر استجابة لوصيتها بحضور القنصل.. صور

أحمد موسى: التنظيم الإرهابي في سيناء يبكي لهذا السبب.. فيديو

فيديوجراف: القصة الكاملة لتعذيب الأطفال في حضانة الإسكندرية

شاهد... لحظة تقدم الرئيس السيسي جنازة الشهيد ساطع النعماني

رسميًا.. BBC ترشح محمد صلاح لأفضل لاعب في أفريقيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البابا تواضروس.. 6 سنوات من المواقف الوطنية.. صاحب مقولة وطن بلا كنائس يحتفل غدا بتجليسه على كرسي الإسكندرية..صور

وزير الشباب والرياضة ينيب مساعده لحضور حفل تدشين البادل تنس .. صور

ميس حمدان بإطلالة شتوية ​جذابة​..صور

السيناوي طارق خلف.. عامان من التدريب للوصول لبطولة كمال الاجسام

وزير الري ومحافظ البحيرة يفتتحان محطة صرف طابية العبد الجديدة.. صور

فيديو

هاني حتحوت: فضل وغالي قدما لـ الخطيب مستندات تدين هيثم عرابي ..فيديو
أحمد موسى بعد الفوز على تونس: لأول مرة أشوف عندنا منتخب
رئيسة حزب تركي لـ أردوغان: بتصرف مليار ليرة في اليوم .. فيديو
صدى البلد داخل عزبة سعيد المنكوبة بالسيول في أسيوط.. الأهالي: المياه اقتحمت منازلنا وكل ممتلكاتنا تدمرت ولم نخرج إلا بأبنائنا.. فيديو وصور
أحمد موسى: السعودية لن تسمح باللجوء للمحاكم الدولية في قضية خاشقجي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء بشكله الحالي؟

هل تؤيد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء بشكله الحالي؟