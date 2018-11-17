مجلس مرسى مطروح يرمم سدود المياه ومخرات السيول.. صور

يقوم مجلس مدينة مرسى مطروح بجهود كبيرة لإصلاح السدود ومخرات السيول وتطهير الشنايش بمدينة مرسي مطروح لتصريف تجمعات مياه الأمطار.



وأكد محمد جابر رئيس مركز ومدينة مرسي مطروح انه تم اصلاح سدود المياه ومخرات السيول بمنطقة الكيلو 4 و 7 والريفية.



وأضاف بانه تم تطهير شنايش الأمطار بشارع الملح بعلم الروم وتم التخلص من نسبة كبيرة من مياه الامطار الموجودة بالشارع ، مشيرا بانه تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لتطهير الشنايش لباقي المناطق التي تتواجد بها تجمعات لمياه الأمطار.



وأشار أن غرفة العمليات بمجلس مدينة مرسى مطروح تتلقي الشكاوى من المواطنين والاستجابة الفورية لنداءاتهم بازالة تجمعات مياه الأمطار.

