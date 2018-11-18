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برلمان

نائب: مصر ستجني ثمار الإصلاح الاقتصادي العام المقبل

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 02:00 ص
النائب حسن السيد
النائب حسن السيد
عبد الرحمن سرحان
قال النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إن المرحلة المقبلة ستشهد وجود زيادة كبيرة في معدلات النمو، بعد المشروعات التنموية والاقتصادية التي أقامتها مصر خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن عام 2019 ستجني فيه مصر جهود الإصلاح طيلة التي تمت طيلة الفترة الماضية.

وأضاف حسن السيد لـ "صدى البلد"، أن توقعات وزارة المالية بارتفاع نسب معدلات النمو، لم تأتي من فراغ، لأن الفترة الأخيرة شهدت زيادة في معدل التشغيل وقلة نسبة البطالة، وزيادة حجم الاستثمارات، الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على معدلات النمو والموازنة العامة للدولة خلال العام المقبل.

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، إلى أن الرئيس السيسي عندما قال "السنة الجاية هتشوفوا مصر في حته تانية" لم يكن مجرد تصريح، فهو يستند إلى آليات اقتصادية ومشروعات تحقق المقولة التي قالها.

كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أعلن عن أبرز ملامح مشروع موازنة العام المالي 2019/2020 المقبلة والمقرر العمل بها أول يوليو المقبل، تستهدف رفع الناتج المحلي الإجمالي 6.214 تريليون جنيه بزيادة تبلغ 963 مليار جنيه عن حجم ذلك الناتج خلال موازنة العام المالي الجاري.

وكشف الوزير عبر منشور إعداد الموازنة الجديدة والذي اطلع "صدى البلد" عليه، عن استهداف الموازنة الجديدة خفض عجز الموازنة إلي 427.8 مليار جنيه بنسبة 7% من الناتج المحلي الإجمالي بموازنة العام المالي القادم بتراجع قدره 10 مليارات جنيه عما هو مقرر بالعام المالي الجاري، والذي سجل 438.8 مليار جنيه بنسبة 8.4% بنفس الناتج المحلي.
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