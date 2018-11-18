نائب: زيادة الحصيلة الضريبية الخطوة الأبلغ أثرا لخفض عجز الموازنة

أكد النائب بدير عبد العزيز، عضو مجلس النواب، أن زيادة الحصيلة الضريبية هي الخطوة الأكثر جدية والأبلغ أثرًا في تقليل نسبة عجز الموازنة، لاسيما وأنها تمثل 80% من موارد الدولة، مضيفًا أن حديث وزارة المالية عن انخفاض عجز الموازنة وارتفاع نسبة النمو، ما هي إلا توقعات، استندت فيها على بعض الموارد الجديدة للدولة، إضافة إلى زيادة حجم الاستثمارات مؤخرًا.



وقال بدير لـ "صدى البلد": خفض الفائدة الذي تهدف إليه وزارة المالية، يتأتى من خلال زيادة الإنتاج وتحسن قيمة الجنيه، وبالتالي ينعكس على نسبة الفائدة، إضافة إلى إعطاء فرصة أكبر أمام المستثمرين نتيجة انخفاضها.



وأشار عضو البرلمان، إلى أن تصنيفات المنظمات الدولية للاقتصاد المصري من مستقر إلى متنامي خلال السنتين الماضيتين، مؤشر جيد للغاية في تعافي وتنامي الاقتصاد المصري، وارتفاع نسبة النمو وانخفاض عجز الموازنة.



كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أعلن عن أبرز ملامح مشروع موازنة العام المالي 2019/2020 المقبلة والمقرر العمل بها أول يوليو القادم، تستهدف رفع الناتج المحلي الإجمالي 6.214 تريليون جنيه بزيادة تبلغ 963 مليار جنيه عن حجم ذلك الناتج خلال موازنة العام المالي الجاري.



وكشف معيط عبر منشور إعداد الموازنة الجديدة والذي اطلع "صدى البلد" عليه، عن استهداف الموازنة الجديدة خفض عجز الموازنة إلي 427.8 مليار جنيه بنسبة 7% من الناتج المحلي الإجمالي بموازنة العام المالي القادم بتراجع قدره 10 مليارات جنيه عما هو مقرر بالعام المالي الجاري، والذي سجل 438.8 مليار جنيه بنسبة 8.4% بنفس الناتج المحلي.