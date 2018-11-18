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اقتصاد

التخطيط: ريادة الأعمال فرصة لتبادل الأفكار والخبرات للشباب

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 05:33 ص
هالة السعيد
هالة السعيد
آية الجارحي
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن قمة رواد الأعمال في مصر تعد فرصة لتبادل الابتكارات والخبرات وأفضل الممارسات مع رجال الأعمال والباحثين وممثلي المجتمع المدني وصانعي السياسات.

وأوضحت " السعيد" أن فكر ريادة الأعمال يعد أحد المداخل الرئيسية التى تعول عليها الدولة لتحفيز الإبداع والابتكار وتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة فرص التشغيل وخلق الوظائف.

وذكرت أن تلك المبادرة تعزز تمكين الشباب وتعظيم الاستفادة من قدراتهم الابداعية باعتبارهم الثروة الحقيقية للدولة المصرية.
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