تدعيم شبكة الكهرباء بمصيف بلطيم بتكلفة 22 مليون جنيه

أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، عن إحلال وتجديد شبكة الجهد المنخفض لمدينة مصيف بلطيم وصرف وتركيب 90 عمود جهد منخفض و2500 متر موصلات معزولة و 300 عازل كهرباء، وإحلال وتجديد شبكة الجهد المنخفض لـ 10 محولات داخل مدينة مصيف.



وقال المحافظ، سيتم تدعيم لوحة توزيع شرق المصيف بـ20000م كابل متوسط و خليتي جهد متوسط و لوحة فصل تحت الحمل بتكلفة 14 مليونًا و 503 ألف جنيه، وتدعيم لوحة توزيع غرب المصيف بـ10000م كابل متوسط ، خليتي جهد متوسط، و لوحة فصل تحت الحمل، بتكلفة 7 ملايين و 452 ألف جنيه.



وقدم محافظ كفر الشيخ، الشكر والتقدير للمهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، والمهندسة ابتهال الشافعي، رئيس مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، والمهندس عاصم القطان، رئيس قطاع الكهرباء بكفر الشيخ، على الجهود المتميزة في تطوير ورفع كفاءة جهد الشبكة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

