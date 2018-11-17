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محافظات

صحة شمال سيناء: توفر أمصال العقارب والثعابين بكميات كافية

السبت 17/نوفمبر/2018 - 11:26 م
صدى البلد
احمد صالح
قال الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إن جرعات الأمصال المضادة للدغات العقارب والثعابين متوفرة في كل الوحدات الصحية التي تم المرور عليها بمنطقة وسط سيناء الحسنة ونخل.

وأضاف الدكتور محمود طلحة، أنه تم المرور على أكثر من ثلث الوحدات الصحية في المنطقة، حيث كان المصل متوفرا في هذه الوحدات بكميات كافية وبصلاحية سارية.

وقال إن الوحدات الصحية تقدم خدماتها الطبية للمترددين عليها والتعامل مع أي حالة تصاب بلدغات الحشرات والثعابين في المنطقة.

وأضاف أن مديرية الصحة تحرص على علاج هذه الحالات نظرا لطبيعة المنطقة الصحراوية، وانتشار الحشرات والعقارب والثعابين والتي تزيد من عدد حالات الإصابة بلدغاتها.
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