ننشر فيديو سقوط جزء حديدي من محور صفط اللبن على رجل وامرأة

حصل "صدى البلد" على فيديو وصور لرجل وسيدة والتى لقى مصرعهما، إثر سقوط جزء حديدي عليهما من محور صفط اللبن صباح اليوم.





وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة حول ملابسات مصرع شخصين سقط عليهما جزء حديدي من محور صفط اللبن صباح اليوم أن المتوفين ليسا زوجين ولا على صلة قرابة.





وتبين من التحريات أن المتوفاة تدعى دعاء 23 عاما والآخر يدعي جودة 45 عاما، تم إخطار النيابة العامة التي صرحت بدفنهما وقام ذووهما بتسلم جسديهما من المستشفى.





كان لقي رجل وسيدة مصرعهما إثر سقوط جزء حديدي من محور صفط اللبن وسط الشارع عقب اصطدام سيارة بسور المحور، تم نقل الجثتين إلى المستشفى وإزالة آثار الحادث.





تلقى اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مدير أمن الجيزة، إخطارا بسقوط قطعتي حديد من سور محور صفط اللبن على المارة في الشارع، انتقلت على الفور الخدمات الأمنية مدعمة برجال المرور والإسعاف لفحص البلاغ.





أشارت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث أن سيارة سوزوكي ماروتي اصطدمت بالسور الحديدي للكوبري ما أدى إلى انهيار جزءين منه وسقوطهما بالشارع تزامن مع ذلك مرور سيدة ورجل ليسقط الحديد فوق رأسيهما ويلقيا مصرعهما في الحال.



