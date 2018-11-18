النيويورك تايمز تفتح النار على ترامب..يقود أمريكا إلى الهاوية.. زاد التطرف والإجرام والإرهاب في عهده.. ضحايا إطلاق النار بالمئات.. وخطاب الكراهية يهدد الوحدة الأمريكية

ترامب فى ميزان الصحافة الامريكية

وسع التطرف والكراهية على شبكات التواصل الاجتماعي

قلل مساحات التسامح بين الأمريكيين بمعاداة المسلمين والمهاجرين

حادثة كنيسة حلقة لهجمات دموية إرهابية بسبب سياساته





حملت صحيفة النيويورك تايمز عبر تقرير لها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المسئولية في توسيع نطاق التطرف والشعبوية، من خلال أشخاص استفادوا من الشبكات ومواقع التواصل الاجتماعي في نشر العنف والإرهاب والفكر المعادي لأمريكا بلاد الجميع إلى أمريكا بلاد الجنس الأبيض فقط.





لقد أوجد خطاب ترامب الذي يميل نحو الشعبوية، تطرفًا من نوعًا عنصري لصالح البيض في أمريكا ليس بعد أن أصبح رئيسًا بل وقبلها خلال فترة الانتخابات الرئاسية في 2016.





وقالت الصحيفة الأمريكية إن خطاب ترامب أوجد المجال ، للمتطرفين والمتعصبين أن ينشطوا على شبكات التواصل الاجتماعي التي أتاحت فرصة لهم كما أتاحت للمعتدلين كذلك.





ومع إشعال ترامب الأمور بتصريحاته المعادية للمسلمين وكل الأجناس وبالطبع المهاجر والثقافات غير الأمريكيين البيض، ظهرت حالة مثل حالة المتطرف سيزار سيوك– مؤيد ترامب الذي تم القبض عليه واتهامه بإرسال الطرود المفخخة إلى مقر سي إن إن وإلى عدد من الديمقراطيين ومعارضي ترامب- والذي كان ينشر سمومه في جميع وسائل التواصل الاجتماعي وتطرف أكثر على موقعي فيسبوك وتويتر مع بدايات عام 2016.





الأمر نفسه كان مع متطرف آخر يدعى روبرت باورز، الذي اتهم بقتل 11 شخصا في كنيس في بيتسبرج، وكانت أداته المفضلة لنشر سمومه، موقع يدعى "جاب" وهو موقع تحمل اسما رائع ومحتوى قبيح، فكما أوضح الصحفي كيفن روز إن "جاب" أصبح الملاذ الأخير للأوغاد والمجرمين على الإنترنت.





وقالت الصحيفة إنه رغم بشاعة الجريمة فإنه مع استمرار دعوات ترامب التي تزيد التطرف، فربما لن تكون حادثة بيتسبرج الأخيرة.





وفي فبراير 2018، استضاف ترامب مجموعة من الناجين من مذبحة في ولاية فلوريدا قام بها مسلح على مدرسة وأردى 17 شخصا قتيلًا بخلاف الجرحى.





وأوضح ترامب في لقاء بالبيت الأبيض مع حوالي 40 من الطلاب والمعلمين بالمدرس وأقارب ضحايا حادث فلوريدا أن وجود عامل يحمل سلاحا يمكنه إنهاء هجوم "بسرعة كبيرة".





وقال :"إذا كان لديك معلم بارع في استخدام الأسلحة النارية، يمكنه إنهاء الهجوم بشكل سريع جدا"، وهو ما يشير إلى إن حل ترامب في مواجهة الإرهاب هو بالإرهاب وحمل المعلمين السلاح وليس الحد من السلاح ونشر ثقافة التسامح في أمريكا.





وفي مايو الماضي، قتل شخص وأصيب آخر، من جراء إطلاق نار داخل مدرسة ثانوية في ولاية جورجيا الأمريكية، بعد ساعات من مجزرة مروعة داخل مدرسة بولاية تكساس راح ضحيتها 10أشخاص.





وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن إطلاق النار وقع في مدرسة بمدينة جونزبورو، إثر مشادة نشبت في ساحة انتظار السيارات بالمدرسة بعد انتهاء حفل تخرج طلبة مركز مهني.





وشهدت المدارس والجامعات الأمريكية عشرات حوادث إطلاق النار العشوائية حوادث إطلاق النار العشوائية، ما جعلها المؤسسات التعليمية إلى أماكن خطرة.









وفي يونيو الماضي، قالت وسائل إعلام أمريكية، إن أشخاصا تعرضوا لإصابات جراء إطلاق نار داخل أحد مراكز التسوق في مقاطعة "ثورستون" بولاية واشنطن الأمريكية.





والشهر الماضي كشفت صحيفة بوليتيكو الأمريكية، عن نتائج استطلاع قال أن 56% من المستطلعة آرائهم اعتبروا أن ترامب مسئول عن ارتفاع العنف بأمريكا بسبب خطابه الحاث على العداء والإقصاء وانقسام المجتمع .





واعتبر المدير السابق للاستخبارات الوطنية، جيمس كلابر، ومدير السي آي ايه الأسبق، مايكل هايدن، إن ترامب له مسئولية مباشرة عن تنامي احداث العنف نظرا لأن مفردات خطابه لها دور مباشر في تجسيد نزعة التطرف.





وقالت صحيفة "الواشنطن بوست" الأمريكية، في تقريرٍ لها يرصد تنامي العنف في أمريكا بسبب اختلاف الثقافة والهوية، إنّ إدارة ترامب، انحازت لليمين المتطرف وشجّعت على العنصرية وأعطت القوميين البيض، دافعًا لزيادة هجماتهم على الأعراق الأخرى.





وأشارت الصحيفة إلى أنّ عام 2017 وحده شهد زيادة الحوادث المعادية للسامية بنسبة 57%، مما يجعل أمريكا غير آمنة لليهود فى عهد ترامب، فضلًا عن الهجمات ضد الأمريكيين من أصول أفريقية ولاتينية والمسلمين.





وقالت الصحيفة إنه في شهر أكتوبر الماضي، حاول رجل في كنتاكي مهاجمة كنيسة يصلي بها أمريكيين سود، لكن محاولته لقتل الكثيرين لم تنجح و قتل شخصين أسودين في سوبر ماركت.





وذكرت الصحيفة إنّ لهجة ترامب شجّعت لغة العنصرية على الازدهار، ومهما كانت دوافعه لحماية أقلية بعينها، لكنّ كلماته وأفعاله تلهم الكراهية والعنف، وأصبح ترامب ملهمًا للقتلة الذين يتوجّهون للاعتداء على عرقيات أخرى داخل البلاد، بعد تصريحات من قبيل "العولمة جائت بالغزاة التى تقتل شعبنا"، و"خطر المهاجرين" والغزو.



