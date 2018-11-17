انطلاق المؤتمر الإقليمي حول عمليات حفظ السلام بالقاهرة.. غداً

يشارك السفير يان تسيلف، سفير السويد بالقاهرة ، في المؤتمر الإقليمي حول تطوير أداء عمليات حفظ السلام في القاهرة ، المقرر أن ينطلق غدا الأحد بالقاهرة والذي ينظمه مركز القاهرة الدولي لتسوية المنازعات وحفظ وبناء السلام.





يأتي تنظيم المؤتمر، الذي تستمر أعماله لمدة يومين، في إطار الدور المصري الفاعل في مجال حفظ السلام وما تقدمه مصر من مساهمة في عمليات حفظ السلام الأممية.





ومن المقرر أن يلقي السفراء حمدي لوزا نائب وزير الخارجية، وماساكي نوك سفير اليابان لدى جمهورية مصر العربية والمدير العام السابق لسكرتارية التعاون الدولي من أجل السلام بمكتب رئيس وزراء اليابان، وآن كجيرستي فروهولم مدير إدارة عمليات حفظ السلام في وزارة الخارجية النرويجية، ولاريزا جالادزا المدير العام لبرنامج عمليات السلام والاستقرار بوزارة الخارجية الكندية، كلمات في الجلسة الافتتاحية، كما يلقي الكلمة الرئيسية في الجلسة جان بيير لاكروا وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام.





يناقش المؤتمر عددا من الموضوعات من بينها ولايات مهام حفظ السلام، والصياغة والتخطيط والتنفيذ واستراتيجية الخروج، وجاهزية القوات وبناء قدرات القيادات العليا والمتوسطة، بما في ذلك التجهيزات والمعدات المطلوب توافرها والسلوك والانضباط، وسلامة وأمن قوات حفظ السلام، وتكامل أداء البعثات، ومجمل أداء البعثة، وكذلك تعزيز مشاركة المرأة في عمليات حفظ السلام، والإطار الإرشادي الاستراتيجي للقوات الشرطية، وشكل ومستوى المشاركة.



