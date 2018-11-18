البريطانيون يتظاهرون من أجل البيئة واعتقال 70 مواطنا..صور

تظاهر المئات من النشطاء البيئيين في لندن وحاصروا أكثر من جسر وأوقفوا حركة المرور تماما، اعتراضا على التلوث البيئي في بريطانيا وزيادات نسبة انبعاثات الكربون، وتسببوا في فوضى عارمة، خلال "يوم التمرد" الذي حدث اليوم في شوارع لندن لإجبار الحكومة على فرض قوانين جديدة بشأن تغير المناخ، والتعامل مع الانبعاثات الضارة.



تم سد خمسة جسور عبر نهر التايمز، وساوثوارك، وبلاكفرايرز، وواترلوو، وستمنستر وجسور لامبث، وأعلنت الشرطة عن اعتقال أكثر من 70 شخصا خلال هذه الاحتجاجات، وفقًا لديلي ميل البريطانية.



وكان من بين المتظاهرين المدرسون، والموظفون المدنيون، والأخصائيون النفسيون المتقاعدون، ولكن احتجاجهم كان عشوائيا وغير قانوني، وكان ذلك سببا في إعاقة مرور سيارات الطوارئ من لندن بسبب المظاهرات على الجسور.



هذا ما دفع الشرطة البريطانية للطلب من المتظاهرين التجمع في ويستمنستر، حيث يمكن للضباط تنظيم الاحتجاج بشكل قانوني.



ودعوا المتظاهرين الحكومة للحد من انبعاثات الكربون لتصل إلى الصفر قبل عام 2050، وهو الهدف الحالي، ويعتقد منظمو الاحتجاجات أن 50 شخصا على الأقل قد تم اعتقالهم خلال الأسبوع الماضي، واعتقل مجموعه من 22 شخصا يوم الاثنين بعد أن منع المتظاهرون حركة المرور.