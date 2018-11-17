متحدث رئاسة الجمهورية: مصر باتت قصة ناجحة لافتة بشهادة مؤسسات دولية وعالمية



ونوه بأن مصر أول دولة عربية وأفريقية تستضيف مؤتمر التنوع البيولوجي، الذي يعد من أكبر المؤتمرات الدولية للأمم المتحدة في الحفاظ على التنوع البيولوجي والبيئي.

أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي أن مصر باتت قصة نجاح لافتة، مشيرا إلى أن هذا بشهادة مؤسسات دولية وعالمية في العديد من المجالات.ولفت المتحدث الرئاسي - في تصريح للقناة الأولى بالتليفزيون المصري الليلة - إلى أن لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كبار زعماء وقادة الدول الكبرى والمتقدمة كانت سببا رئيسا في توضيح رؤية مصر ومن ثم جاءت هذه الشهادة.وقال راضي إن الاستثمارات في قطاع التنوع البيولوجي يصب في مصلحة السياحة، مؤكدا أن مصر تمتلك 30 محمية طبيعية في مجالات متنوعة ويزورها ملايين السائحين من مختلف بلدان العالم.ووصف ترؤس مصر لمؤتمر التنوع البيولوجي بأنها "فرصة ثمينة تأتي ترسيخا لدورها في هذا المجال"، كاشفا أن مصر تترأس المؤتمر وحتى 2020 وهناك خطة وأفكار يتم إعدادها لتكون رائدة.