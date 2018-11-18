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برلمان

برلماني: إنشاء بورصة سلعية عربية يحتاج لاستثمارات ضخمة

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 02:41 ص
النائب حسن السيد
النائب حسن السيد
عبد الرحمن سرحان
قال النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إن مطالبة الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، بإنشاء بورصة سلعية عربية يديرها القطاع الخاص - لأنه سيساهم فيها بنسبة 75% من الناتج المحلي الإجمالي بالدول العربية - للقضاء علي الفقر الغذائي، يشبه إلى حد كبير خطته في إنشاء مناطق لوجوستية للحبوب بدمياط، عندما كان وزيرًا للتموين والتجارة الداخلية.

وأضاف في لـ "صدى البلد"، أن وجود بورصة غذائية يؤدي إلى خلق سوق بينية بين الدول العربية، مشيرًا إلى أن الاهتمام يجب أن ينصب في هذا الصدد على الإنتاج، وتزايده.

وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، أن المشروع يحتاج إلى استثمارات ضخمة، وتكاتف بين الدول العربية، واستغلال الدول التي بها فائض في الإنتاج، مثل السودان.

كان الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، طالب بضرورة إنشاء بورصة سلعية عربية يديرها القطاع الخاص لأنه سيساهم فيها بنسبة 75% من الناتج المحلي الإجمالي بالدول العربية، للقضاء علي الفقر الغذائي.

وأشار إلى أن قضايا الأمن الغذائي تعد مشكلة لأن أغلبها في مشكلات الإنتاج والتوزيع وإدارة اللوجستيات، موضحا أن فاقد الغذاء في سلسلة اللوجستيات من الإنتاج إلى المستهلك يتراوح بين 30% و40% من إجمالي إنتاج الوطن العربي من الغذاء.
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