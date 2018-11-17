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شاهد.. السرطان يجبر فتاة عمرها 6 سنوات على ارتداء النقاب

السبت 17/نوفمبر/2018 - 11:47 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قالت جلفدان محمود، إن تجربتها مع مرض السرطان دفعتها للعمل بالمشغولات اليدوية التي تحبها تحديا للمرض الذي شوه وجهها، حيث قررت مواجهة الحياة وخلع النقاب الذي كانت تداري مرضها به.


وأوضحت جلفدان خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي محمود سعد في برنامج "باب الخلق" المذاع على فضائية النهار، أنها بدأت بتغطية وجهها بالنقاب منذ وصولها الـ 6 سنوات لتداري آثار التشوهات التي لحقت بوجهها بعد إصابتها بالسرطان.

وأشارت قاهرة السرطان، إلى أن صدمتها كانت في أول أيام الدراسة حين لاحظت ابتعاد الأطفال عنها وتحذير أولياء الأمور أبناءهم من الاقتراب منها خوفا من العدوى، مما دفعها لترك المدرسة والمكوث في المنزل.

وتابعت، أن والدتها حاولت إعادتها للمدرسة ولكنها لاقت هجوما من أولياء الأمور خوفا منهم على نقل العدوى لأبنائهم ، بالإضافة أن المدرسة لم تتقبل فكرة ذهابها بالنقاب، مضيفة أن تعليمها قد توقف وهي في الصف الرابع الإبتدائي.

ونوهت جلفدان، إلى أن أهالي الحي التي تقطن به تعدوا على خروجها دون النقاب، والذي صار من الأمور المعتادة التي توقف عنها، مضيفة أن هناك البعض مازال يحكم على المرض.. في ذنب لم يقترفه ولا يملك الخيار في إصلاحه.
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