نقيب الصيادلة يوضح خطورة شراء الأدوية عبر السوشيال ميديا

قال الدكتور محي الدين عبيد ، نقيب الصيادلة ، إن حجم تجارة الأدوية المغشوشة على مستوى العالم تتراوح ما بين 10 إلي 15 % .



وأضاف عبيد خلال لقائه ببرنامج " هنا العاصمة " ، المذاع عبر فضائية " سي بي سي " ، إن الكارثة الحقيقية التي انتشرت مؤخرا ، شراء الأدوية عبر وسائل السوشيال ميديا ، معلقا " مجهولة المصدر ولم تخضع لرقابة تفتيش وزارة الصحة".



واوضح انه يتم ملاحقة التجار المسؤولين عن دخول الأدوية مجهولة المصدر إلى الدولة المصرية ، مضيفا ، أنه تم ضبط الكثير منهم ليكونوا عبرة لغيرهم.



وأكد أن حجم تجارة الأدوية مجهولة المصدر داخل الدولة المصرية تتراوح ما بين 5 إلى 7% ، منوها أن هذا الرقم مفزع للغاية.

