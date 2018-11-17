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نقيب الصيادلة يوضح خطورة شراء الأدوية عبر السوشيال ميديا

السبت 17/نوفمبر/2018 - 11:33 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حسام الحارتي
قال الدكتور محي الدين عبيد ، نقيب الصيادلة ، إن حجم تجارة الأدوية المغشوشة على مستوى العالم تتراوح ما بين 10 إلي 15 % .

وأضاف عبيد خلال لقائه ببرنامج " هنا العاصمة " ، المذاع عبر فضائية " سي بي سي " ، إن الكارثة الحقيقية التي انتشرت مؤخرا ، شراء الأدوية عبر وسائل السوشيال ميديا ، معلقا " مجهولة المصدر ولم تخضع لرقابة تفتيش وزارة الصحة".

واوضح انه يتم ملاحقة التجار المسؤولين عن دخول الأدوية مجهولة المصدر إلى الدولة المصرية ، مضيفا ، أنه تم ضبط الكثير منهم ليكونوا عبرة لغيرهم.

وأكد أن حجم تجارة الأدوية مجهولة المصدر داخل الدولة المصرية تتراوح ما بين 5 إلى 7% ، منوها أن هذا الرقم مفزع للغاية.
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