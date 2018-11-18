تجديد حبس سائق وعاطل متهمان بسرقة خزينة من أكاديمية الطفل فى النزهة

جدد قاضي المعارضات، حبس سائق وعاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهما، لاتهامهما بسرقة خزينة من أكاديمية الطفل بمنطقة النزهة.



كان أفراد قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الزيتون اثناء تفقدهم للحالة الأمنية بشارع جسر السويس بمنطقة التجنيد، اشتبهوا في مستقلي سيارة تاكسى، وفور مشاهدتهما للقوات؛ انحرف قائدها محاولا الهرب، وبعد مطاردة؛ تمكنت القوات من إيقاف السيارة وضبط مستقليها، حيث تبين أنهما عاطلين، وعثر بحوزتهما على حقيبة كبيرة الحجم، بداخلها خزينة حديدية 20 × 50 سم، بها خدوش؛ إثر محاولة كسرها، ومفك حديدي".



وبمناقشتهما بمعرفة ضباط مباحث القسم؛ قرر سائق السيارة باستقلال الثاني السيارة صحبته من منطقة النزهة لتوصيله إلى منطقة سكنه، وفور مشاهدة الأخير للقوات؛ طلب منه تغيير مساره.



واعترف الثانى بسرقة الخزينة الحديدية المضبوطة بحوزته من داخل أكاديمية الطفل بالنزهة بأسلوب التسلق والدخول من الشباك، مشيرا إلى محاولته فتح الخزينة باستخدام الأداة المضبوطة بحوزته لسرقة محتوياتها، إلا أنه لم يتمكن من ذلك؛ فوضعها داخل الحقيبة واستقل السيارة لتوصيله لمنطقة سكنه.