نائب عن عدم تسلم محصول القطن من الفلاح: الناس كلت وشنا

أكد النائب بدير عبد العزيز، عضو مجلس النواب، أنه سيتقدم بسؤال عاجل، للدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، حول عدم استلام محصول القطن من الفلاحين إلى الآن.



وقال عبد العزيز لـ "صدى البلد"، إنه تقدم أكثر من مرة بطلب إحاطة بخصوص عدم استلام القطن، إلا أنه لم يجد استجابة، ولم يحصل المنتج من الفلاح حتى تاريخه.



وأضاف عضو البرلمان، أن الفلاح اضطر إلى اللجوء لبيع المحصول للتجار، بأسعار قليلة، مما يحتم على الدولة الإسراع لإنقاذ الفلاح من المأزق الذي وضعته فيه الحكومة، قائلًا: "الفلاح أكل وشنا".