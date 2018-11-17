تجهيز وحدة صحية بحي الكرامة بالعريش

أعلن الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، السبت، عن تجهيز وحدة صحية بحي الكرامة شرق مدينة العريش، بالتعاون مع لجنة إعمار سيناء ووزارة الصحة، للتخفيف من معاناة المواطنين.





وقال طلحة إنه تفقد اليوم حي الكرامة بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وقرر تجهيز وحدة صحية متكاملة بالحي خلال الأسبوعين القادمين، وتقديم أفضل خدمة صحية لأهالينا بحي الكرامة.





وأوضح وكيل وزارة الصحة أن ذلك يأتي في إطار رفع المعاناة عن أهالي حي الكرامة. في التنفل بحثا عن الخدمة الصحية خارج الحي.



