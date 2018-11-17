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محافظات

تجهيز وحدة صحية بحي الكرامة بالعريش

السبت 17/نوفمبر/2018 - 11:47 م
تجهيز وحدة صحية بحي
تجهيز وحدة صحية بحي الكرامة بالعريش
احمد صالح
أعلن الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، السبت، عن تجهيز وحدة صحية بحي الكرامة شرق مدينة العريش، بالتعاون مع لجنة إعمار سيناء ووزارة الصحة، للتخفيف من معاناة المواطنين.

وقال طلحة إنه تفقد اليوم حي الكرامة بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وقرر تجهيز وحدة صحية متكاملة بالحي خلال الأسبوعين القادمين، وتقديم أفضل خدمة صحية لأهالينا بحي الكرامة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن ذلك يأتي في إطار رفع المعاناة عن أهالي حي الكرامة. في التنفل بحثا عن الخدمة الصحية خارج الحي.

وأشار طلحة إلى إهتمام من جانب وزارة الصحة ومحافظ شمال سيناء بأهالي حي الكرامة، في إطار تسهيل سبل الارتقاء بالمنظومة الصحية بشمال سيناء.
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