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محافظات

قطع المياه عن مدينة موط بالوادي الجديد حتى صباح الغد

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 12:32 م
كمال إبراهيم رئيس
كمال إبراهيم رئيس مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد
منصور ابو العلمين
أكد كمال إبراهيم رئيس مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، أنه سيتم قطع المياه اليوم، عن مدينة موط بسبب عطل بمحطة الصرف الرئيسية للمدينة.

وقال إنه سيتم قطع المياه ليلا والعمل حتى صباح غد الاثنين، لضمان عدم تأثر المواطنين بانقطاع المياه، لافتا إلى أنه سيتم الدفع بفرق الصيانة التابعة للمركز والمعدات اللازمة لضمان إصلاح العطل في أسرع وقت ممكن.

من ناحية أخرى تواصل الوحدات المحلية عملية إزالة مخلفات النخيل من داخل المزارع، فضلا عن تقليم الأشجار وإزالة النباتات والنخيل الملاصق للوحدات السكنية منعنا لنشوب الحرائق لافتا أنه يتم تنفيذ هذه الحملات بصفة يومية.
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