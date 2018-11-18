حبس 3 أشخاص لاتهامهم بسرقة مجوهرات من داخل شقة بالسيدة زينب

قررت النيابة العامة، حبس 3 أشخاص 4 ايام على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم، لاتهامهم بسرقة مجوهرات وأموال من داخل شقة بالسيدة زينب.



كان المقدم أحمد قدرى رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب تلقى بلاغا من سيدة قررت بأنها أثناء تواجدها بمسكنها وبصحبتها صديقتيها فوجئت بدخول شخص يرتدي جاكت بغطاء رأس وكوفيه لإخفاء معالمه إلى شقتها وقام بتوثيقها وصديقتيها بحبل غسيل وتكميمهم بشريط لاصق شفاف كان بحوزته واستولي على مجوهرات كانت تتحلى بها و10 آلاف جنيه وفرا هاربين.



وتوصلت التحريات إلي أن صديقتي المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع حلاق تم ضبط المتهمين.



وأقرت المتهمة الرئيسية التى خططت لارتكاب الواقعة أنها نظرا لعلمها وشريكتها باحتفاظ المجني عليها بمبالغ مالية كبيرة بمسكنها اختمرت في ذهنهما فكرة سرقتها، وفي سبيل ذلك اتفقت مع "الحلاق" لتنفيذ مخططهما وأثناء تواجدهما صحبة المجني عليها مكنت المتهم من الدخول إلى الشقة وارتكاب الواقعة، ونجح رجال الأمن في إعادة المسروقات.

