حبس 3 أشخاص لاتهامهم بالاتجار فى الهيروين بمنطقة بدر

قررت النيابة العامة، حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم، لاتهامهم بالاتجار فى الهيروين بمنطقة بدر.



واعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم غير المشروعة والهواتف المحمولة لتسهيل اتصالهم بعملائهم والسيارة لتسهيل تحركاتهم.



البداية عندما، تمكنت قوة أمنية من مباحث مكافحة جرائم المخدرات بالقاهرة أثناء تفقدهم للحالة الأمنية بنطاق الطريق الدائري الإقليمي دائرة منطقة بدر من ضبط 3 عاطلين حال استقلالهم سيارة ميكروباص، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم ربع كيلو هيروين و355 جنيها و3 هواتف محمول.



