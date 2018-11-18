ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

حبس 3 أشخاص لاتهامهم بالاتجار فى الهيروين بمنطقة بدر

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 06:46 ص
حبس - ارشيفية
حبس - ارشيفية
عمرو خليفة
قررت النيابة العامة، حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم، لاتهامهم بالاتجار فى الهيروين بمنطقة بدر.

واعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم غير المشروعة والهواتف المحمولة لتسهيل اتصالهم بعملائهم والسيارة لتسهيل تحركاتهم.

البداية عندما، تمكنت قوة أمنية من مباحث مكافحة جرائم المخدرات بالقاهرة أثناء تفقدهم للحالة الأمنية بنطاق الطريق الدائري الإقليمي دائرة منطقة بدر من ضبط 3 عاطلين حال استقلالهم سيارة ميكروباص، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم ربع كيلو هيروين و355 جنيها و3 هواتف محمول.

loading...

ترشيحاتنا

ممثلات فلسطين في منتدى الشباب: غيرنا نظرة العالم عن قضيتنا.. متمسكون بهويتنا رغم فراق وطننا.. السيسي أثبت أننا دول ديمقراطية.. ورسالتنا لإسرائيل: أنتم إرهابيون.. وعيسى الكوري دليل نجاحنا

موجز البلد.. السيسي يشارك بالتنوع البيولوجي الـ14.. إسرائيل تعترف بهزيمتها.. الصين تصنع شمسا أقوى 6 مرات من الطبيعية

فيسبوك يتعرض لعطل مفاجئ

خبير يوضح الحالة المرورية وتطورات إغلاق كوبري الجلاء

ترامب يتجول وسط رماد المدينة المحترقة في كاليفورنيا.. فيديو

بشرة خير للاقتصاد المصري.. المالية تعلن أبرز مؤشرات موازنة العام المقبل.. زيادة نسبة النمو إلى 6.5%.. ارتفاع الناتج المحلي بقيمة 963.. ونواب: نعول على ازدياد الحصيلة الضريبة لخفض العجز

بيان شديد اللهجة من المؤسسات الصحفية للمونديال الدولي للإعلام والمبدعات

ثقافة أسوان تنظم فعاليات ثقافية وفنية متنوعة ببيوت وقصور الثقافة.. صور

ننشر فيديو سقوط جزء حديدي من محور صفط اللبن على رجل وامرأة

مدرب منتخب مصر: جماهير مصر انتظرت فوزنا على تونس لرد اعتبار الأهلي

أسرع الوصفات لعلاج الشعر بالنخاع

النيويورك تايمز تفتح النار على ترامب..يقود أمريكا إلى الهاوية.. زاد التطرف والإجرام والإرهاب في عهده.. ضحايا إطلاق النار بالمئات.. وخطاب الكراهية يهدد الوحدة الأمريكية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البابا تواضروس.. 6 سنوات من المواقف الوطنية.. صاحب مقولة وطن بلا كنائس يحتفل غدا بتجليسه على كرسي الإسكندرية..صور

وزير الشباب والرياضة ينيب مساعده لحضور حفل تدشين البادل تنس .. صور

ميس حمدان بإطلالة شتوية ​جذابة​..صور

السيناوي طارق خلف.. عامان من التدريب للوصول لبطولة كمال الاجسام

وزير الري ومحافظ البحيرة يفتتحان محطة صرف طابية العبد الجديدة.. صور

فيديو

ننشر فيديو سقوط جزء حديدي من محور صفط اللبن على رجل وامرأة
ضابط إسرائيلي يعترف بدور المخابرات المصرية وأهل سيناء في حرب أكتوبر
موجز البلد.. السيسي يشارك بالتنوع البيولوجي الـ14.. إسرائيل تعترف بهزيمتها.. الصين تصنع شمسا أقوى 6 مرات من الطبيعية
هاني حتحوت: فضل وغالي قدما لـ الخطيب مستندات تدين هيثم عرابي ..فيديو
أحمد موسى بعد الفوز على تونس: لأول مرة أشوف عندنا منتخب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء بشكله الحالي؟

هل تؤيد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء بشكله الحالي؟