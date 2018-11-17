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مرأة

بدون أدوية .. حيل سريعة لضبط ضغط الدم

السبت 17/نوفمبر/2018 - 11:43 م
صدى البلد
لمياء الياسين
هل تعانى من ارتفاع الضغط من فترة لأخرى مما يشكل لك الكثير من الإزعاج، لا يمكن الاعتماد على أدوية الضغط بمفردها، بل يجب اتباع بعض النصائح الأخرى للحفاظ على ضغط الدم إليك أبرزها يقدمها موقع هيلث.

- يجب الابتعاد عن التدخين وتقليل تناول المكيفات والمنبات والابتعاد عن مسببات التوتر النفسي قدر الإمكان.

- عليك تجنب الأطعمة الغنية بالدهون فهى تزيد من الكوليسترول وتسببب ترسبه فى الدم. 

- التخلص من السمنة وخسارة الوزن الزائد أمر ضرورى لتخفيض الكوليسترل فى الدم.

- يجب عليك ممارسة الرياضة فهى تساعد في حرق الدهون وعدم الإسراف في الأطعمة الغنية بالأملاح.
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