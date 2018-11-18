ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

طلاب الفندقية بأسوان يحصدون المركز الثالث على الجمهورية فى مسابقة نواة.. صور

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 12:58 ص
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
حصد طلاب مدرسة الفندقية المتقدمة المركز الثالث على مستوى الجمهورية فى مسابقة (نواة) للإبتكار وريادة الأعمال عن مشروع (تدوير مخلفات الدوم والنخيل).

ومن جانبه قدم الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان التهنئة لأبناءه الطلاب ، متمنيًا لهم مزيد من التألق والتميز والتمثيل المشرف لأسوان فى المحافل المحلية والدولية.

كما قدم الفيومي التهنئة لجميع العاملين بالتعليم الفنى وعلى رأسهم مدير عام التعليم الفنى ومدير الوحدة الفرعية لتيسير الانتقال لسوق العمل ومدير إدارة المدرسة والمشرفين على الطلاب وجميع العاملين بالمدرسة، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.

وجدير بالذكر أن التعليم الفنى بأسوان حصد منذ أيام ثلاثة مراكز على مستوى الجمهوية أيضًا فى مسابقة (فنى وأبتكر).
loading...

ترشيحاتنا

الأهلي يكلف عبد الحفيظ بمتابعة قطاع كرة القدم

الأهلى يحتوي غضب أزارو بعد التهديد باللجوء لـ الفيفا

مفاجأة.. أزارو لم يطلب الرحيل عن الأهلي

الملكة إليزابيث تتحدى الشيخوخة وتركب الخيل .. صور

بدون أدوية .. حيل سريعة لضبط ضغط الدم

#غادة_عبدالرازق_أفشل_ممثله يتصدر تويتر مصر

وزيرة الهجرة تكشف موعد وصول جثمان الصيدلي المصرى من السعودية .. فيديو

خاين العيش والملح ينتقم من ابن أعز أصدقائه.. يحرق وجه طفله بمادة كاوية.. صور

رابط كورة لايف بث مباشر| مباراة فرنسا وبلجيكا بث الاسطوره لايف

فائدة جمالية لن تخطر لبالك لخل التفاح

أحمد موسى يعرض صور قيادات التنظيم الإرهابي بسيناء بعد تصفيتهم.. فيديو

شاهد.. كهربا يظهر برفقة لاعبي الأهلي بعد أنباء انضمامه

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البابا تواضروس.. 6 سنوات من المواقف الوطنية.. صاحب مقولة وطن بلا كنائس يحتفل غدا بتجليسه على كرسي الإسكندرية..صور

وزير الشباب والرياضة ينيب مساعده لحضور حفل تدشين البادل تنس .. صور

ميس حمدان بإطلالة شتوية ​جذابة​..صور

السيناوي طارق خلف.. عامان من التدريب للوصول لبطولة كمال الاجسام

وزير الري ومحافظ البحيرة يفتتحان محطة صرف طابية العبد الجديدة.. صور

فيديو

موجز البلد.. السيسي يشارك بالتنوع البيولوجي الـ14.. إسرائيل تعترف بهزيمتها.. الصين تصنع شمسا أقوى 6 مرات من الطبيعية
هاني حتحوت: فضل وغالي قدما لـ الخطيب مستندات تدين هيثم عرابي ..فيديو
أحمد موسى بعد الفوز على تونس: لأول مرة أشوف عندنا منتخب
رئيسة حزب تركي لـ أردوغان: بتصرف مليار ليرة في اليوم .. فيديو
صدى البلد داخل عزبة سعيد المنكوبة بالسيول في أسيوط.. الأهالي: المياه اقتحمت منازلنا وكل ممتلكاتنا تدمرت ولم نخرج إلا بأبنائنا.. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء بشكله الحالي؟

هل تؤيد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء بشكله الحالي؟