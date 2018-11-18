طلاب الفندقية بأسوان يحصدون المركز الثالث على الجمهورية فى مسابقة نواة.. صور

حصد طلاب مدرسة الفندقية المتقدمة المركز الثالث على مستوى الجمهورية فى مسابقة (نواة) للإبتكار وريادة الأعمال عن مشروع (تدوير مخلفات الدوم والنخيل).



ومن جانبه قدم الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان التهنئة لأبناءه الطلاب ، متمنيًا لهم مزيد من التألق والتميز والتمثيل المشرف لأسوان فى المحافل المحلية والدولية.



كما قدم الفيومي التهنئة لجميع العاملين بالتعليم الفنى وعلى رأسهم مدير عام التعليم الفنى ومدير الوحدة الفرعية لتيسير الانتقال لسوق العمل ومدير إدارة المدرسة والمشرفين على الطلاب وجميع العاملين بالمدرسة، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.



وجدير بالذكر أن التعليم الفنى بأسوان حصد منذ أيام ثلاثة مراكز على مستوى الجمهوية أيضًا فى مسابقة (فنى وأبتكر).