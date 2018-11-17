شاهد.. براعة الأطباء تنقذ شاباً تعرض لطعنة في القلب بالإسكندرية

قال الإعلامي عمرو الليثي، إن مستشفى اسكندرية الجامعى استقبل شابا مصابا بطعنة نافذة في قلبه بسلاح حاد إثر شجار، مما أسفرت عن جرح في عضلة القلب.





وأوضح الليثي خلال تقديمه برنامج "واحد من الناس" المذاع على فضائية النهار، أن أحتمال إنقاذ الحالة لا يتعدي الـ 10% ويعد حالة ميئوس منها بلغة الطب، مؤكدا أنه لا يوجد مستشفى في العالم تستطيع استقبال تلك الحالة.





وأشار الإعلامي، إلي أن المستشفى جهزت غرفة العمليات في أقل من 15 دقيقة وتمكنت من إنقاذ حياة الشباب، حيث قامت العملية الجراحية لمدة 3 ساعات لخياطة الجرح، من ثم انتقل المصاب بأنبوبة تنفس صناعي لغرفة العناية المركزة بالمستشفى.





وتابع، أن العملية تتكلف أموالا طائلة في أي مستشفى خاص، لكنها تمت بالمجان داخل مستشفى الإسكندرية الجامعي.







