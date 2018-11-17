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برلمان

سحر صدقي من مؤتمر شرم الشيخ: مصر تحقق إنجازا عربيا أفريقيا جديدا

السبت 17/نوفمبر/2018 - 11:50 م
النائبة سحر صدقي
النائبة سحر صدقي
فريدة محمد
أشادت النائبة سحر صدقي، أمين سر لجنة الشؤون العربية، بفعاليات المؤتمر العالمي للتنوع البيولوجي البيئي والذي قام بافتتاحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبإنجاز مصر بكونها أول دولة عربية وأفريقية تستضيف هذا الحدث، حيث يعد أكبر المؤتمرات الدولية للأمم المتحدة في مجال الحفاظ على التنوع البيولوجي والبيئي.

وأشارت " صدقى" أن بوضع الدستور المصري أسسًا للحفاظ على الموارد الطبيعية للبلاد وحُسن استغلالها، وحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية وحماية نهر النيل، هو إسناد قوي من شأنه حماية هذه الموارد واستغلالها على النحو الصحيح, ولذلك يجب أن يتم الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ على الثروة الطبيعية وحمايتها فهي كيان ومصادر ثروات البلاد.

وشددت امين سر الشئون العربية،على ضرورة إدماج الحفاظ على التنوع البيولوجي في جميع مناحي النشاط الإنساني، حتى يتم المساهمة في صون الموارد الطبيعية وإدارتها بصورة مستدامة، لأنها جزء لا يتجزأ من حياة الإنسان اليومية .

كما أشادت عضو البرلمان، بالرؤية المصر بإطلاق مبادرة تتكامل مع هدف دمج التنوع البيولوجي في القطاعات المختلفة، وبأهمية تنسيق الجهود وتعزيز الترابط بين اتفاقيات ريو الثلاث المعنية بتغير المناخ، والتصحر، والتنوع البيولوجي، ليتم التعامل مع الآثار السلبية لتغير المناخ وتدهور الأراضي على محمل من الجدية، واتخاذ عدد من الإجراءات لتطوير التعاون بين مختلف الشركاء وأصحاب المصلحة بمن فيهم المجتمع المدني لما له من أهمية وخصوصا بنشره للوعي وتسليط الضوء على الآثار السلبية للمناخ، ويحشد عدد كبير من التعهدات الفنية والمالية والنوعية، وإنشاء شراكات مع آليات ، يدعم ويشكل حزام قوي بين المجتمعين في سبيل الحد من هذه الآثار السلبية، ويساعد في الحفاظ على عدم تفاقم هذه التغيرات المناخية.

وأضافت سحر صدقي، أنه بالعمل الكامل والتعاون بين الأطراف المجتمعة في المؤتمر يضمن تحقيق أهدافه، وعلى رأسها هذه الأهداف زيادة الوعي بقضية التنوع البيولوجي والأخطار المحدقة التي تهدد هذا التنوع، والآثار شديدة السلبية المترتبة على استمرار التدهور الذي من الممكن ان يتفاقم بشكل اكبر من يومنا هذا.
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